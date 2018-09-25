БАТЭ одержал крупную победу в первом матче без Капского

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26 сентября матчем в Минске завершился 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В этот день состоялся отложенный матч столичного «Торпедо» против борисовского БАТЭ.

Напомним, что игра должна была пройти 24 сентября, но в связи с внезапной смертью на 53-м году жизни председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского матч был перенесен.

«Торпедо» (Минск) — БАТЭ — 0:3

Минск. 26 сентября. «Трактор».

(Будет дополнено).

БАТЭ обратился в федерацию футбола с ходатайством разрешить игрокам команды выходить на поле с траурными повязками в оставшихся матчах чемпионата и Кубка страны, чтобы почтить память Анатолия Капского. АБФФ удовлетворила ходатайство.

Другие результаты тура смотрите тут .

Положение в чемпионате после 22-го тура:

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