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БАТЭ одержал крупную победу в первом матче без Капского

26.09.2018 18:25 — Разное | Tut.by  
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26 сентября матчем в Минске завершился 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В этот день состоялся отложенный матч столичного «Торпедо» против борисовского БАТЭ.

Напомним, что игра должна была пройти 24 сентября, но в связи с внезапной смертью на 53-м году жизни председателя правления ФК БАТЭ Анатолия Капского матч был перенесен.

«Торпедо» (Минск) — БАТЭ — 0:3

Минск. 26 сентября. «Трактор».

(Будет дополнено).

БАТЭ обратился в федерацию футбола с ходатайством разрешить игрокам команды выходить на поле с траурными повязками в оставшихся матчах чемпионата и Кубка страны, чтобы почтить память Анатолия Капского. АБФФ удовлетворила ходатайство. 

Другие результаты тура смотрите тут.

Положение в чемпионате после 22-го тура:

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Теги: Минск
 
 
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26 сентября матчем в Минске завершился 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В этот день состоялся отложенный матч столичного «Торпедо» против борисовского БАТЭ.
 
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