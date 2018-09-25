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В Солигорске скейт-парк собираются построить за счёт добровольных пожертвований
26.09.2018 — Разное | Слуцк Город
ОО «БРСМ» объявляет старт проекта «Построим скейт-парк ВМЕСТЕ». В ходе реализации проекта будет осуществляться сбор средств для строительства скейт-парка в Солигорске. Об этом
Скейт-парк планируется разместить в районе улицы Набережной, в проекте сможет принять участие любой житель города. Сбор средств будет осуществляться посредством мероприятий, трудовых акций и добровольных пожертвований.
Движение средств будет максимально прозрачным, для этого создано отдельное сообщество
Напомним, среди инвестиционных проектов Слуцкого района,
Юные экстремалы Случчины тем временем сами
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ОО «БРСМ» объявляет старт проекта «Построим скейт-парк ВМЕСТЕ». В ходе реализации проекта будет осуществляться сбор средств для строительства скейт-парка в...
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