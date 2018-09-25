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В Солигорске скейт-парк собираются построить за счёт добровольных пожертвований

26.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ОО «БРСМ» объявляет старт проекта «Построим скейт-парк ВМЕСТЕ». В ходе реализации проекта будет осуществляться сбор средств для строительства скейт-парка в Солигорске. Об этом пишет портал «Электронный Солигорск».

Скейт-парк планируется разместить в районе улицы Набережной, в проекте сможет принять участие любой житель города. Сбор средств будет осуществляться посредством мероприятий, трудовых акций и добровольных пожертвований.

Финансование проекта будет осуществляться за счет добровольных пожертвований, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством. Т.е. обсолютно любое юридическое лицо может стать партнером в реализации данного проекта.

Движение средств будет максимально прозрачным, для этого создано отдельное сообщество Скейт-парк Солигорск. В сообществе будут публиковаться отчеты, сколько собрали и сколько еще нужно собрать средств, а также анонсы мероприятий по сбору средств.

Напомним, среди инвестиционных проектов Слуцкого района, опубликованных на сайте местного райисполкома, также имеется пункт «Строительство молодежной площадки «Экстрим-парк» (велосипедные, роликовые, скейтовые дорожки, скейт-пайп)». Инвестора, готового вложить в проект порядка 550 000 долларов, пока нет. 

Юные экстремалы Случчины тем временем сами сооружают себе площадки для катания.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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ОО «БРСМ» объявляет старт проекта «Построим скейт-парк ВМЕСТЕ». В ходе реализации проекта будет осуществляться сбор средств для строительства скейт-парка в...
 
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