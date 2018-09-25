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Найденные при реконструкции Коссовского дворца книги изучат в Национальной библиотеке

26.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ученые установят историческую ценность найденных во время реконструкции Коссовского дворца артефактов - сундука с книгами и монетами, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хранитель фондов, заместитель директора музея-усадьбы им. Тадеуша Костюшко Ирина Семенюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59173.php

Найденные при реконструкции Коссовского дворца книги изучат в Национальной библиотеке

Металлический ящик нашли рядом с дворцом во время благоустройства территории. Его вместе с грунтом поднял погрузчик. Находку рабочие передали археологу. Внутри сундука с именным клеймом фирмы-производителя оказались две монеты номиналом по 10 копеек 1905-1906 годов, ключ, книги. Все эти вещи находятся на временном хранении в музее-усадьбе им. Тадеуша Костюшко.

"В ящике была книга небольшого размера, в ветхом состоянии. Она находится в специальном помещении, чтобы не позволить солнечным лучам и теплому воздуху ее разрушить. Еще найдены части меньшей книги. Она также находится в морозильном ларе. В таком виде они будут переданы в Национальную библиотеку для исследования", - отметила Ирина Семенюк. Ученые установят, сколько времени артефакты пролежали в земле, какую представляют историческую ценность. Затем экспонаты вернутся в Коссовский дворец для показа во временной экспозиции.

Небольшой сундучок петербуржской фирмы найден строителями во время благоустройства территории. Весь процесс проходил под наблюдением археолога.

Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. За десять лет обнаружено немало вещей, представляющих интерес и историческую ценность. В частности, были найдены девять медных и серебряных монет 1820-1840-х годов, заложенных при строительстве фундамента. Специалисты находили элементы богато украшенной керамики, фрагменты кованых изделий, посуды, других предметов быта. Был выкопан флакончик, в котором оказалось дезинфицирующее средство времен Первой мировой войны. Находки отражают жизнь хозяев замка в XIX-XX столетиях.

Судьба дворца, который называют архитектурной жемчужиной Беларуси, трагичная. В конце XIX века он стремительно переходил от одного владельца к другому, пока не был отписан в государственную казну. В годы Первой мировой войны замок был разграблен, в 1944 году во время операции "Багратион" его подожгли. По словам очевидцев, пожар бушевал около десяти дней.

В ноябре 2017 года в восстановленном здании открыта временная музейная экспозиция. Туристы могут посетить пять залов. Представлены материалы о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, найденные во время археологических раскопок экспонаты. Также гостям предлагают узнать об особенностях реставрации объекта.

 
 
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Ученые установят историческую ценность найденных во время реконструкции Коссовского дворца артефактов - сундука с книгами и монетами, сообщила корреспонденту...
 
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