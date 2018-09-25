От роллов до рульки по-баварски: в Гомеле стартует гастрофестиваль

27 сентября в Гомеле стартует . До 14 октября 14 заведений города представят свои гастросеты по фиксированной цене — 18 рублей. Сохранится игровая механика по сбору штампов при посещении заведений. Стоит также отметить, что все заведения участвуют в народном голосовании на сайте гастрофестиваля. гастрофестиваль Кафе «Сити»
Фестивальный сет:
Брускетта со слабосоленой семгой и овощами
Салат из языка с бочковыми огурцами
Гамбургер по-белорусски с запеченными шампиньонами и соусом
Стейк из свинины с картофельными шариками
Яблочный пирог с корицей и шоколадом
Общий вес: 900 гр Кафе «Кунжут»
Фестивальный сет:
Бургер BBQ
Блючизбургер
СушиСет: Кунжут и Филадельфия
Филе курочки
Картофель фри
Общий вес: 830 гр Бар «Underground»
Фестивальный сет:
Салат с арбузом и креветками
Мужская закуска (наггетсы, куриные крылышки, свиные ребрышки, колбаски, корнишоны, кукуруза)
Общий вес: 1000 гр Бар «ГрильХаус»
Фестивальный сет:
Роллы «Бонито»
Роллы «Чукка»
Роллы «Филадельфия»
Роллы «Аляска»
Гунканы с лососем
Гунканы с креветкой
Имбирь маринованный, васаби, лимон, соус соевый
Общий вес: 655 гр
Кафе «Taste»
Фестивальный сет:
Пшеничные лепешки с томленой свининой и томатной сальсой
Рисовая лапша с говядиной и хрустящими баклажанами
Бриошь с ананасом и домашней сгущенкой
Общий вес: 510 гр Бар «Первый»
Фестивальный сет:
Легкий овощной салат
Тост с ветчиной и беконом
Тост с лососем
Мини шашлык из курицы
Луковые кольца фри
Картофель по-деревенски
Соус чесночно-горчичный
Штрудель яблочный
Общий вес: 1160 гр
Бар «Клевер»
Фестивальный сет:
Шампиньоны с вялеными томатами, сыром Бри и свежим тимьяном
Стейк из лосося
Овощи гриль (баклажан, цукини, перец, грибы) с шашлычным соусом
Общий вес: 450 гр
Кафе «Garage»
Фестивальный сет:
Овощной салат с красным песто
Брускетта с ростбифом
Говядина с печеными овощами
Общий вес: 570 гр
Ресторан «Red Pub»
Фестивальный сет:
Штрудель с вишней
Бифштекс бургер
Салат из овощей
Общий вес: 685 гр
Бар «Квартирник»
Фестивальный сет:
Сет квартирник
Куриный хворост
Маринованные свиные ушки
Домашняя колбаска гриль
Картофель запеченный с беконом
Шампиньоны гриль
Салат коул слоу
Гренки из бородинского хлеба
Палочки моркови
Соус Ранч
Кисло-сладкий соус чили
Общий вес: 1150 гр
Бар «Все, как он любит»
Фестивальный сет:
Мини тако с pulled pork, соусом шрирача и кинзой
Утиная ножка с тыквенным кремом и вешенками
Меренга с кремом маракуйя и малиновой пылью
Общий вес: 670гр
Ресторан «Rasskazov»
Фестивальный сет:
Рулька, запеченная по Баварскому рецепту
Овощи гриль: брокколи, баклажан, томаты
Запеченная тыква гриль
Запеченные картофельные дольки
Гренки «Бородинские»
Соус Тар-Тар, горчица, хрен
Общий вес: 1545 гр
Кафе-бар «Grandiolla»
Фестивальный сет:
Суп сливочно-сырный с грибами
Корейка свиная с картофельными дольками и нежным соусом
Штрудель яблочно-грушевый с ванильным мороженым на цитрусовой подушке
Общий вес: 870 гр
Кафе «Стрит Бургер»
Фестивальный сет:
Роки Роутс с «Пина колада»
Крутой Отис с вяленой вишней и персиком
Корзинка Мелиссы Твиди
Ктулху Фри
Сорбе «Рибис Нигрум»
Общий вес: 600 гр
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