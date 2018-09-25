ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От роллов до рульки по-баварски: в Гомеле стартует гастрофестиваль

26.09.2018 18:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 сентября в Гомеле стартует гастрофестиваль. До 14 октября 14 заведений города представят свои гастросеты по фиксированной цене — 18 рублей. Сохранится игровая механика по сбору штампов при посещении заведений. Стоит также отметить, что все заведения участвуют в народном голосовании на сайте гастрофестиваля.

Кафе «Сити»


Фестивальный сет:

Брускетта со слабосоленой семгой и овощами

Салат из языка с бочковыми огурцами

Гамбургер по-белорусски с запеченными шампиньонами и соусом

Стейк из свинины с картофельными шариками

Яблочный пирог с корицей и шоколадом

Общий вес: 900 гр

Кафе «Кунжут»


Фестивальный сет:

Бургер BBQ

Блючизбургер

СушиСет: Кунжут и Филадельфия

Филе курочки

Картофель фри

Общий вес: 830 гр

Бар «Underground»


Фестивальный сет:

Салат с арбузом и креветками

Мужская закуска (наггетсы, куриные крылышки, свиные ребрышки, колбаски, корнишоны, кукуруза)

Общий вес: 1000 гр

Бар «ГрильХаус»


Фестивальный сет:

Роллы «Бонито»

Роллы «Чукка»

Роллы «Филадельфия»

Роллы «Аляска»

Гунканы с лососем

Гунканы с креветкой

Имбирь маринованный, васаби, лимон, соус соевый

Общий вес: 655 гр

Кафе «Taste»


Фестивальный сет:

Пшеничные лепешки с томленой свининой и томатной сальсой

Рисовая лапша с говядиной и хрустящими баклажанами

Бриошь с ананасом и домашней сгущенкой

Общий вес: 510 гр

Бар «Первый»


Фестивальный сет:

Легкий овощной салат

Тост с ветчиной и беконом

Тост с лососем

Мини шашлык из курицы

Луковые кольца фри

Картофель по-деревенски

Соус чесночно-горчичный

Штрудель яблочный

Общий вес: 1160 гр

Бар «Клевер»


Фестивальный сет:

Шампиньоны с вялеными томатами, сыром Бри и свежим тимьяном

Стейк из лосося

Овощи гриль (баклажан, цукини, перец, грибы) с шашлычным соусом

Общий вес: 450 гр

Кафе «Garage»


Фестивальный сет:

Овощной салат с красным песто

Брускетта с ростбифом

Говядина с печеными овощами

Общий вес: 570 гр

Ресторан «Red Pub»


Фестивальный сет:

Штрудель с вишней

Бифштекс бургер

Салат из овощей

Общий вес: 685 гр

Бар «Квартирник»


Фестивальный сет:

Сет квартирник

Куриный хворост

Маринованные свиные ушки

Домашняя колбаска гриль

Картофель запеченный с беконом

Шампиньоны гриль

Салат коул слоу

Гренки из бородинского хлеба

Палочки моркови

Соус Ранч

Кисло-сладкий соус чили

Общий вес: 1150 гр

Бар «Все, как он любит»


Фестивальный сет:

Мини тако с pulled pork, соусом шрирача и кинзой

Утиная ножка с тыквенным кремом и вешенками

Меренга с кремом маракуйя и малиновой пылью

Общий вес: 670гр

Ресторан «Rasskazov»


Фестивальный сет:

Рулька, запеченная по Баварскому рецепту

Овощи гриль: брокколи, баклажан, томаты

Запеченная тыква гриль

Запеченные картофельные дольки

Гренки «Бородинские»

Соус Тар-Тар, горчица, хрен

Общий вес: 1545 гр

Кафе-бар «Grandiolla»


Фестивальный сет:

Суп сливочно-сырный с грибами

Корейка свиная с картофельными дольками и нежным соусом

Штрудель яблочно-грушевый с ванильным мороженым на цитрусовой подушке

Общий вес: 870 гр

Кафе «Стрит Бургер»


Фестивальный сет:

Роки Роутс с «Пина колада»

Крутой Отис с вяленой вишней и персиком

Корзинка Мелиссы Твиди

Ктулху Фри

Сорбе «Рибис Нигрум»

Общий вес: 600 гр

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY рассказывает, что, где и почем можно попробовать в заведениях Гомеля.
 
Новости дня
Новости разные
 
На брестчине пройдут сельскохозяйственные ярмарки по продаже населению сельскохозяйственной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика