От роллов до рульки по-баварски: в Гомеле стартует гастрофестиваль

27 сентября в Гомеле стартует гастрофестиваль . До 14 октября 14 заведений города представят свои гастросеты по фиксированной цене — 18 рублей. Сохранится игровая механика по сбору штампов при посещении заведений. Стоит также отметить, что все заведения участвуют в народном голосовании на сайте гастрофестиваля.

Кафе «Сити»





Фестивальный сет: Брускетта со слабосоленой семгой и овощами Салат из языка с бочковыми огурцами Гамбургер по-белорусски с запеченными шампиньонами и соусом Стейк из свинины с картофельными шариками Яблочный пирог с корицей и шоколадом Общий вес: 900 гр

Кафе «Кунжут»





Фестивальный сет: Бургер BBQ Блючизбургер СушиСет: Кунжут и Филадельфия Филе курочки Картофель фри Общий вес: 830 гр

Бар «Underground»





Фестивальный сет: Салат с арбузом и креветками Мужская закуска (наггетсы, куриные крылышки, свиные ребрышки, колбаски, корнишоны, кукуруза) Общий вес: 1000 гр

Бар «ГрильХаус»





Фестивальный сет: Роллы «Бонито» Роллы «Чукка» Роллы «Филадельфия» Роллы «Аляска» Гунканы с лососем Гунканы с креветкой Имбирь маринованный, васаби, лимон, соус соевый Общий вес: 655 гр

Кафе «Taste»





Фестивальный сет: Пшеничные лепешки с томленой свининой и томатной сальсой Рисовая лапша с говядиной и хрустящими баклажанами Бриошь с ананасом и домашней сгущенкой Общий вес: 510 гр

Бар «Первый»





Фестивальный сет: Легкий овощной салат Тост с ветчиной и беконом Тост с лососем Мини шашлык из курицы Луковые кольца фри Картофель по-деревенски Соус чесночно-горчичный Штрудель яблочный Общий вес: 1160 гр

Бар «Клевер»





Фестивальный сет: Шампиньоны с вялеными томатами, сыром Бри и свежим тимьяном Стейк из лосося Овощи гриль (баклажан, цукини, перец, грибы) с шашлычным соусом Общий вес: 450 гр

Кафе «Garage»





Фестивальный сет: Овощной салат с красным песто Брускетта с ростбифом Говядина с печеными овощами Общий вес: 570 гр

Ресторан «Red Pub»





Фестивальный сет: Штрудель с вишней Бифштекс бургер Салат из овощей Общий вес: 685 гр

Бар «Квартирник»





Фестивальный сет: Сет квартирник Куриный хворост Маринованные свиные ушки Домашняя колбаска гриль Картофель запеченный с беконом Шампиньоны гриль Салат коул слоу Гренки из бородинского хлеба Палочки моркови Соус Ранч Кисло-сладкий соус чили Общий вес: 1150 гр

Бар «Все, как он любит»





Фестивальный сет: Мини тако с pulled pork, соусом шрирача и кинзой Утиная ножка с тыквенным кремом и вешенками Меренга с кремом маракуйя и малиновой пылью Общий вес: 670гр

Ресторан «Rasskazov»





Фестивальный сет: Рулька, запеченная по Баварскому рецепту Овощи гриль: брокколи, баклажан, томаты Запеченная тыква гриль Запеченные картофельные дольки Гренки «Бородинские» Соус Тар-Тар, горчица, хрен Общий вес: 1545 гр

Кафе-бар «Grandiolla»





Фестивальный сет: Суп сливочно-сырный с грибами Корейка свиная с картофельными дольками и нежным соусом Штрудель яблочно-грушевый с ванильным мороженым на цитрусовой подушке Общий вес: 870 гр

Кафе «Стрит Бургер»





Фестивальный сет: Роки Роутс с «Пина колада» Крутой Отис с вяленой вишней и персиком Корзинка Мелиссы Твиди Ктулху Фри Сорбе «Рибис Нигрум» Общий вес: 600 гр