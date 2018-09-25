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В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
26.09.2018 — Разное | Soligorsk News
13 сентября 2018 20:50 4179
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин». ФОТОФАКТ.
В ноябре 2018 года в столице шахтеров откроется магазин фирменной розничной сети «Керамин» — официального представителя ОАО «Керамин» на территории Республики Беларусь. Он разместится по адресу ул. К.Заслонова, 20 в Солигорске на месте бывшего промтоварного отдела ОАО «Универмаг «Солигорск» (рядом с городской баней).
В настоящее время СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» занимается реконструкцией здания магазина, расположенного по вышеуказанному адресу. Согласно проекту выполняются общестроительные работы (перекрытия, наружные стены, перегородки, оконные и дверные проемы, полы, потолки, фундаменты), устройство водопровода и канализации, теплоснабжения, вентиляции, изоляционные работы, электроснабжения, установка пожарной сигнализации, благоустройство и озеленение прилегающей территории. У нового магазина будут и собственные складские помещения.
В фирменном магазине «Керамин» можно будет приобрести керамическую плитку, санитарную керамику и сопутствующие товары в широком ассортименте.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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13 сентября 2018 20:50 4179 В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»....
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