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В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»

26.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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13 сентября 2018 20:50 4179

В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин». ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

В ноябре 2018 года в столице шахтеров откроется магазин фирменной розничной сети «Керамин» — официального представителя ОАО «Керамин» на территории Республики Беларусь. Он разместится по адресу ул. К.Заслонова, 20 в Солигорске на месте бывшего промтоварного отдела ОАО «Универмаг «Солигорск» (рядом с городской баней).

В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»

В настоящее время СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» занимается реконструкцией здания магазина, расположенного по вышеуказанному адресу. Согласно проекту выполняются общестроительные работы (перекрытия, наружные стены, перегородки, оконные и дверные проемы, полы, потолки, фундаменты), устройство водопровода и канализации, теплоснабжения, вентиляции, изоляционные работы, электроснабжения, установка пожарной сигнализации, благоустройство и озеленение прилегающей территории. У нового магазина будут и собственные складские помещения.

В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»

В фирменном магазине «Керамин» можно будет приобрести керамическую плитку, санитарную керамику и сопутствующие товары в широком ассортименте.

В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»
В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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13 сентября 2018 20:50 4179 В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»....
 
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