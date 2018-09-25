В Солигорске появится фирменный магазин «Керамин»

В ноябре 2018 года в столице шахтеров откроется магазин фирменной розничной сети «Керамин» — официального представителя ОАО «Керамин» на территории Республики Беларусь. Он разместится по адресу ул. К.Заслонова, 20 в Солигорске на месте бывшего промтоварного отдела ОАО «Универмаг «Солигорск» (рядом с городской баней).