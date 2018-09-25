|
Футболисты БАТЭ будут играть с черными траурными повязками до завершения сезона
Борисовский БАТЭ подал ходатайство в БФФ, в котором высказал пожелание, чтобы все футболисты клуба играли до окончания сезона в черными траурными повязками в память об Анатолии Капском. Ходатайство было удовлетворено, сообщила пресс-служба клуба.
"Таким образом будет отдана дань памяти безвременно ушедшему из жизни председателю правления БАТЭ Анатолию Капскому", — говорится в сообщении ФК БАТЭ.
А.Капский возглавлял футбольный клуб БАТЭ с 1996 года. Клуб трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз - в Суперкубке. С июня 2005-го по 2017 год А.Капский работал генеральным директором ОАО "БАТЭ" (управляющая компания холдинга "Автокомпоненты").
В 2008 году БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовский БАТЭ подал ходатайство в БФФ, в котором высказал пожелание, чтобы все футболисты клуба играли до окончания сезона в черными траурными повязками в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)