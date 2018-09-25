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Футболисты БАТЭ будут играть с черными траурными повязками до завершения сезона

26.09.2018 19:34 — Разное | Интерфакс  
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Борисовский БАТЭ подал ходатайство в БФФ, в котором высказал пожелание, чтобы все футболисты клуба играли до окончания сезона в черными траурными повязками в память об Анатолии Капском. Ходатайство было удовлетворено, сообщила пресс-служба клуба.

"Таким образом будет отдана дань памяти безвременно ушедшему из жизни председателю правления БАТЭ Анатолию Капскому", — говорится в сообщении ФК БАТЭ.

Футболисты БАТЭ будут играть с черными траурными повязками до завершения сезона
А.Капский скончался 22 сентября на 53-м году жизни.

А.Капский возглавлял футбольный клуб БАТЭ с 1996 года. Клуб трижды побеждал в Кубке Беларуси и семь раз - в Суперкубке. С июня 2005-го  по 2017 год А.Капский работал генеральным директором ОАО "БАТЭ" (управляющая компания холдинга "Автокомпоненты").

В 2008 году БАТЭ впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Футболисты БАТЭ будут играть с черными траурными повязками до завершения сезона

 
 
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Борисовский БАТЭ подал ходатайство в БФФ, в котором высказал пожелание, чтобы все футболисты клуба играли до окончания сезона в черными траурными повязками в...
 
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