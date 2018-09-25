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Ученые прогнозируют незначительное сокращение арктических льдов к 2050г

26.09.2018 19:01 — Разное | Интерфакс  
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Ученые НИИ Арктики и Антарктики по заказу ФГУП "Атомфлот" выполнили прогноз состояния льдов Северного Ледовитого океана до 2050 года, сообщил заведующий отделом взаимодействия океана и атмосферы института Генрих Алексеев на XI региональном общественном форум-диалоге госкорпорации "Росатом" "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" в Мурманске в среду.

Как рассказал ученый НИИ Арктики и Антарктики, для прогноза были рассмотрены три модели развития событий. Их обобщенные результаты свидетельствуют о том, что ледовая обстановка изменится незначительно.

"Ледовые условия в Северном Ледовитом в 2030-2050 годы ожидаются более легкие по сравнению с современными, но сезонного исчезновения льдов в Арктике к 2050 году не произойдет", - рассказал Г.Алексеев на сессии "Арктика pro Атом".

Акватория арктических морей может быть освобождена ото льда только с августа по октябрь, то есть, самый легкий период для судоходства.

Говоря о качественных характеристиках льда, ученый отметил, что на климат Арктики "сильно влияют притоки из более низких широт", и толщина льда в таких условиях будет уменьшаться и, вслед за этим, сокращаться объем льда в Северном Ледовитом океане в целом.

Как сообщалось, в мае текущего года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт стал единственным участником запроса предложений, объявленного "Атомфлотом". НИИ предложил выполнить прогноз за начальную (максимальную) цену - 6 млн 253 тыс.рублей, но на стадии переговоров с "Атомфлотом" цена снизилась до 5 млн рублей.

На выполнение прогноза состояния арктических льдов до середины века подрядчику отводилось 90 дней с момента заключения договора.

 
 
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Ученые НИИ Арктики и Антарктики по заказу ФГУП "Атомфлот" выполнили прогноз состояния льдов Северного Ледовитого океана до 2050 года, сообщил заведующий отделом...
 
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