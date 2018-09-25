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Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в американские выборы 2018 года

26.09.2018 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года, заявил президент США Дональд Трамп в среду.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в наши выборы, которые пройдут в ноябре 2018 года", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

"Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я - первый президент США, выступивший против Китая в вопросах торговли. И мы побеждаем в торговле, побеждаем на всех уровнях. Мы не хотим позволить им сорвать наши будущие выборы или вмешаться в них", - подчеркнул Д.Трамп.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса США, большая часть сенаторов, а также губернаторов. СМИ не раз отмечали, что представители Демократической партии США постараются одержать победу на этих выборах, укрепив свои позиции против администрации президента-республиканца Д.Трампа.

 
 
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Китай планировал вмешаться в американские выборы 2018 года, заявил президент США Дональд Трамп в среду. "К сожалению, мы обнаружили, что Китай намеревался вмешаться в...
 
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