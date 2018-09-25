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Акция по профилактике инфаркта пройдет 27 сентября в Могилевской области

26.09.2018 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Медико-просветительная акция "Предотвратим инфаркт миокарда" пройдет 27 сентября в Могилевской области, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ожидается, что в акции примут участие медицинские работники амбулаторно-поликлинических, стационарных организаций здравоохранения, ведомственных служб, центров гигиены и эпидемиологии и другие заинтересованные.

В Могилеве в этот день с 10.00. до 15.00 организуют работу 9 тестовых зон. Они разместятся в торговых центрах «Е-Сити» (ул. Гагарина, 79), «Парк-Сити» (Минское шоссе, 31), «Гиппо» (ул. Мовчанского,6), центральной поликлинике (ул. Пионерская,15), поликлиниках №9 (пер. Березовский,10), №11 (ул. Вишневецкого,10а), аптеке Могилевского РУП «Фармация» №1 (ул. Первомайская,59), аптеке №3 (проспект Пушкинский,43), зале ожидания вокзала станции Могилев (Привокзальная площадь,1).

Посетители в местах проведения акции смогут измерить артериальное давление, массу тела, рост, получить консультацию терапевта. Также будет организована выдача рекомендаций по профилактике острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, факторам риска болезней системы кровообращения, формированию здорового образа жизни. 

С целью повышения информированности населения, а также формирования принципов здорового образа жизни в организациях здравоохранения Могилевской области обеспечена непрерывная работа школ здоровья: "Школа артериальной гипертензии", "Школа ишемической болезни сердца", "Школа пациентов, перенесших инфаркт миокарда", "Школа пациентов с нарушениями сердечного ритма", "Школа пациентов, перенесших инсульт", "Школа хронической сердечной недостаточности". Всего функционирует 80 школ здоровья с сердечно-сосудистой тематикой.

По данным Всемирной организации здравоохранения наблюдается неуклонный рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во всех странах. В  мире смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) по прогнозам возрастет к 2020 году у мужчин на 100%, у женщин на 80% по сравнению с данными 1990 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Медико-просветительная акция "Предотвратим инфаркт миокарда" пройдет 27 сентября в Могилевской области, сообщили в Могилевском областном центре гигиены,...
 
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