Баку в июне 2019 года примет саммит Движения неприсоединения

Заседание глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 14-15 июня 2019 года, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан в 2019 году станет председателем в Движении неприсоединения. В связи с этим, 14-15 июня 2019 года в Баку пройдет саммит глав государств и правительств стран-членов организации", - сказал Э.Мамедъяров в Нью-Йорке, выступая на министерской встрече стран-членов Движения.

"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении (в 2019-2022гг - ИФ) будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - сообщил глава МИД Азербайджана.

В Движение неприсоединения входит 120 стран, которые объединяет неучастие в военных блоках. Оно было создано в 1961 году.