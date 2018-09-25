Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси

Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщили порталу www.interfax.by в театре.

"Народный артист СССР Валентин Николаевич Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси", - говорится в сообщении.

В Большом театре уточнили, что В.Елизарьев приступает к своим обязанностям 27 сентября.

В.Елизарьев родился 30 октября 1947 года в Баку. Окончил Ленинградское академическое хореографическое училище им. А. Я. Вагановой и балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. В 26 лет стал главным балетмейстером Государственного академического Большого театра оперы и балета Белорусской ССР. С 1992 по 1996 год занимал пост художественного руководителя балетной труппы Большого театра оперы и балета Беларуси. С 1996 по 2009 год был директором-художественным руководителем Театра балета Беларуси.