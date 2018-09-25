Трамп заявил, что считает принцип создания двух государств лучшим решением палестино-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп в среду, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, впервые публично заявил о том, что считает принцип создания двух государств лучшим решением ближневосточного конфликта.

"Я думаю, что принцип создания двух государств сработает лучше всего. Удалось достичь значительного прогресса, Израиль и палестинцы готовы что-то делать. Мы начнем предпринимать шаги в скором времени", - сказал Д.Трамп.

Он подчеркнул, что детали плана по урегулированию на Ближнем Востоке, посвященного палестино-израильскому конфликту, в данный момент разрабатываются администрацией США, и сам план будет обнародован через два-три месяца.

На вопрос, согласятся ли палестинцы вернуться за стол переговоров после того, как США перенесли свое посольство из Тель-Авиа в Иерусалим, он ответил: "Сто процентов", - добавив, что "Израиль должен будет сделать что-то хорошее для палестинцев".