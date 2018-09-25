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Заболеваемость ОРВИ в Беларуси пока на 17% ниже уровня прошло года

26.09.2018 17:45 — Разное | Интерфакс  
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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Беларуси пока на 17,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Республики Беларусь по состоянию на 24 сентября 2018 года характеризуется низкой интенсивностью и уровнем ниже на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении на сайте центра со ссылкой на данные проведенного мониторинга.

Там отмечается, что сейчас оптимальное время для старта кампании по вакцинации против гриппа.

Массовая кампания вакцинации начнется с 1 октября, напомнили в центре, завершить ее планируется до 1 декабря. В настоящее время вакцина для профилактики гриппа уже начала поступать в организации здравоохранения.

"В 2018 году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны, в том числе до 75% населения, относящегося к группам риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок", - проинформировали в центре.

По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, в сезон 2018-2019 года ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. Превалировать в возрастной структуре заболеваемости будут дети в возрасте до 14 лет.

 
 
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Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Беларуси пока на 17,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили в...
 
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