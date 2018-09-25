Нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют пенсионеров и инвалидов в Бресте, сообщает "Брестская газета".

В нотариальных конторах и нотариальных бюро Брестского нотариального округа 1 октября пенсионеры и инвалиды в течение рабочего дня смогут получить бесплатные консультации нотариусов по всем вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Акция приурочена ко Дню пожилых людей.

В этот же день главное управление юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой и Брестской областной коллегией адвокатов проведут акцию по бесплатному консультированию граждан. Она пройдет с 14.00 до 16.30 в Брестской областной нотариальной палате по адресу: улица Мицкевича, 3. Телефон для предварительной записи – 21-25-29.

В рамках акции пенсионеры и инвалиды смогут получить бесплатные консультации по вопросам, связанным с работой нотариата, принудительным исполнением судебных постановлений и иных исполнительных документов, деятельностью адвокатов и т.д.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.