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Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли

26.09.2018 18:22 — Разное | СТВ  
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Новости США. Появились первые кадры со съемок нового фэнтези фильма, где одну из главных ролей сыграет Анджелина Джоли. На снимках актриса с непривычным цветом волос – она стала блондинкой.

Стоит отметить, что новый образ очень идет 43-летней Анджелине Джоли – на ней была надета зеленая юбка, белая блузка, передник. Волосы актрисы были собраны в пышный пучок.

Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли

Скорее всего, это был парик. 

43-летнюю актрису запечатлели на съемочной площадке фильма Come Away, который пока не получил русскоязычного названия. 

Анджелина Джоли стала блондинкой для новой роли

В фильме будут объединены две сказки и Джоли досталась роль мамы Питера Пэна и Алисы из Страны чудес. Режиссером работы стала Бренда Чапман, которая является создателем мультфильма «Храбрая сердцем» и сценаристом «Красавицы и чудовища» и «Короля льва».   

Оксана Федорова опубликовала фото в образе блондинки (читайте далее). 

 
 
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Новости США. Появились первые кадры со съемок нового фэнтези фильма, где одну из главных ролей сыграет Анджелина Джоли. На снимках актриса с непривычным цветом...
 
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