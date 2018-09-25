В Беларуси насчитывается лишь 16 тыс. официально безработных

"Телеграф" . На конец августа уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,4% от численности рабочей силы. В прошлом месяце в экономике страны было занято 4338 тыс. человек, пишет





В августе численность принятых и уволенных работников по всей стране составила 82,7 тыс. и 92,9 тыс. человек соответственно. По информации Белстата, наибольшее количество уволенных работников наблюдалось в системе образования (уволено 18 486 человек и принято 13 780), а также в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (уволено 13 257 и принято 9 482), промышленности (уволено 18 962, принято 16 007).