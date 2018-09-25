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Конфликт c Цукербергом заставил отцов-основателей Instagram покинуть компанию

26.09.2018 19:15 — Разное | Партизан  
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Гендиректор Instagram Кевин Систром и технический директор Майк Кригер планируют покинуть компанию в ближайшие недели из-за разногласий с Марком Цукербергом, сообщает The New York Times. Ожидается, что Instagram утратит независимость и будет намного плотнее интегрирован с Facebook. Информацию об уходе Кевин Систром подтвердил в блоге компании.

Официально уход Систрома и Кригера объясняется желанием «освежить свое любопытство и творческое начало», но Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Систром и Кригер уходят из-за растущих разногласий с гендиректором Facebook Марком Цукербергом о будущем Instagram, пишет "Телеграф".
 
Facebook купил Instagram в 2012 году, однако у основателей соцсети получалось сохранить независимость от Facebook. Однако в последнее время Instagram стал основным драйвером роста Facebook и главным оружием в борьбе за молодых пользователей со Snapchat и оставаться в независимом положении становилось все сложнее. Понятно, что основатели Instagram негативно относились к тому факту,  что Цукерберг постоянно вмешивается в управление компанией. Назначение же Адама Моссери вице-президентом по продукту Instagram в мае 2018 года стало последней каплей - Techcrunch называет его человеком из ближнего круга Цукерберга.
 
Главным предметом споров между Систромом и Цукербергом Techcrunch называет обмен трафиком между Facebook и Instagram: глава Facebook настаивал на том, чтобы вести пользователей в материнскую соцсеть, а Систром противился. Недавно противоречия накалились до такой степени, что Цукерберг решил убрать все ссылки на Instagram из Facebook, сообщает The Bell.
 
Уход Систрома и Кригера напоминает историю основателя еще одного купленного Facebook приложения, WhatsApp, Яна Кума — в 2017 году он также покинул Facebook из-за разногласий с Цукербергом. Тогда главным предметом спора стало желание Facebook продавать в мессенджере как можно больше рекламы, но подспудно конфликт развивался несколько лет из-за несовместимости корпоративных культур компаний. 
 
Что дальше?
 
Пользователям Instagram теперь следует ожидать намного большей интеграции соцсети с Facebook и перемещения центра активности в материнскую соцсеть. А для основателей бизнесов это очередная поучительная история о судьбе создателей компании после ее продажи более крупному конкуренту.

 
 
Ссылка на источник 42
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Гендиректор Instagram Кевин Систром и технический директор Майк Кригер планируют покинуть компанию в ближайшие недели из-за разногласий с Марком Цукербергом,...
 
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