ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%

26.09.2018 19:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
БелАЗ по итогам 2018 года увеличит производство до 800 самосвалов, что на 30% больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА

"В 2017 году был зафиксирован резкий скачок всех финансово-экономических показателей предприятия. Было произведено 615 карьерных самосвалов, продано 646. В первом полугодии этого года уже произведено 407 самосвалов, по итогам года цифра будет близка к 800 карьерных самосвалов", - отметил Петр Пархомчик. 

Он также подчеркнул, что БелАЗ уже вышел на показатели 2017 года. "Спрос на карьерные самосвалы в 2017 году увеличился, что отразилось на экспорте, увеличении чистой прибыли", - добавил гендиректор предприятия. 

БелАЗ планирует внедрить в производство гибкие производственные системы.

 "Это практически безлюдная технология с использованием роботов. Подразумеваются полностью управляемое производство, цифровые технологии, - сказал Петр Пархомчик. - Сейчас идет конкурс, в котором участвуют семь мировых компаний. Речь идет о сумме в пределах $50-70 млн". 

Отвечая на вопрос о том, как скажется новая технология на количестве работников, он подчеркнул: "Это будет новое направление, дополнительное к тому, что сегодня делаем". Сегодня на БелАЗе нет вакансий. "Если и открываем вакансии, то для конструкторов, технологов. Средняя заработная плата по предприятию составляет Br1,6-1,7 тыс.", - добавил гендиректор. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. 

За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 80 стран. Предприятие имеет самую широкую линейку самосвалов в мире.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ по итогам 2018 года увеличит производство до 800 самосвалов, что на 30% больше, чем в 2017 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Bitcoin нашли ошибку, которая могла бы погубить всю систему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика