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В Bitcoin нашли ошибку, которая могла бы погубить всю систему

26.09.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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Эксперты в области кибербезопасности сообщили об уязвимости в программном обеспечении Bitcoin Core, которая могла бы уничтожить всю сеть целиком.

Как сообщает Интерфакс, по оценке экспертов атака обошлась бы хакерам, которым было бы необходимо создать вредные блоки, всего в 12,5 биткоина (около $84 тыс. по нынешнему курсу). "Это меньше, чем суммы, которые злоумышленники тратят на атаки нулевого дня", - отметил профессор информатики Корнеллского университета США Эмин Гюн Сирер.

Уязвимость позволяла майнерам создать вредный блок, который будет пытаться провести денежную операцию дважды, и будучи переданным по цепочке, приводить к сбою ПО у каждого получателя и в результате - всей сети. Bitcoin Core пользуются почти 95% участников биткоин-сообщества.

Программисты Bitcoin Core выпустили обновление Bitcoin Core 0.16.3, устраняющее опасную ошибку. Уязвимости подвержены все версии Bitcoin Core с 0.14.0 по 0.16.2. Уязвим к атаке также Bitcoin Knots, альтернативный форк Bitcoin Core.

Операторам нод рекомендуют обновиться до новой версии Bitcoin Core или до новой версии BitcoinABC для сети Bitcoin Cash.

Разработчики Litecoin также выпустили соответствующий патч.

Клиент Bitcoin Unlimited уязвимости не подвержен.

 
 
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Эксперты в области кибербезопасности сообщили об уязвимости в программном обеспечении Bitcoin Core, которая могла бы уничтожить всю сеть целиком.
 
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