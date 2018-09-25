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Ryanair отменит 190 рейсов в шести странах из-за забастовки сотрудников
Ирландская авиакомпания Ryanair отменит 190 рейсов из-за запланированной забастовки сотрудников 28 сентября.
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Отмечается, что забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании затронет около 30 тысяч пассажиров. Их уже уведомили об изменениях в расписании полетов.
Напомним, профсоюзы пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair анонсировали новую забастовку на 28 сентября.
Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.
Месяц назад пилоты Ryanair в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Акция протеста сотрудников авиакомпании коснулась 55 тысяч пассажиров.
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Ирландская авиакомпания Ryanair отменит 190 рейсов из-за запланированной забастовки сотрудников 28 сентября.
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