Ryanair отменит 190 рейсов в шести странах из-за забастовки сотрудников

ВВС , полеты будут отменены в шести странах Европы - Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии. Как сообщает, полеты будут отменены в шести странах Европы - Испании, Бельгии, Нидерландах, Португалии, Италии и Германии.





Отмечается, что забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании затронет около 30 тысяч пассажиров. Их уже уведомили об изменениях в расписании полетов.





Напомним, профсоюзы пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair анонсировали новую забастовку на 28 сентября.





Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством компании.





Месяц назад пилоты Ryanair в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой были отменены около 400 рейсов. Акция протеста сотрудников авиакомпании коснулась 55 тысяч пассажиров.