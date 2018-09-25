В ВОЗ призывают беречь мужчин

сайте ООН. Это выяснили авторы нового исследования ВОЗ, представленного на днях в Риме, сообщается наООН.





Делегаты встречи ВОЗ приняли Стратегию в поддержку здоровья мужчин.





«Европейский регион представляет собой впечатляющий пример снижения уровня преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний. Тем не менее, число мужчин, умирающих в молодом возрасте, как от этих болезней, так и от травм и отсутствия должной медицинской помощи, все еще велико», - заявила Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Жужанна Якаб.





Показатели мужского здоровья отличаются от страны к стране. Средняя продолжительность жизни у мужчин региона колеблется от 64 лет до 81 года. В Восточной Европе на мужчин моложе 60 лет приходится около 37 процентов летальных исходов от неинфекционных заболеваний, в Западной Европе этот показатель составляет 13 процентов. А вероятность преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на востоке в семь раз больше, чем в западной части Европы. Жертвами дорожно-транспортных происшествий, как правило, становятся молодые мужчины, не достигшие 25 лет. Они составляют 75 процентов погибших на дорогах.





Исследователи занимаются мужским здоровьем уже давно, и факторы риска для здоровья мужской половины населения, объясняли, как правило, биологическими особенностями. Авторы нового доклада ВОЗ взглянули на проблему под другим углом. По их мнению, тут важную роль играют социальные нормы и связанные с ними ожидания. Так, по сравнению с женщинами мужчины больше курят и пьют, не заботятся о здоровом питании, чаще лихачат на дорогах и участвуют в драках.





В Европейском регионе в целом в 2016 году от последствий курения умер один миллион мужчин, причем особой опасности подвергается мужское население Восточной и Центральной Европы. В Восточной Европе главная причина смерти мужчин – алкоголь и наркотики: с ними ежегодно связана почти четверть смертей представителей «сильного пола». Проблема усугубляется тем, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью, в том числе в случае психических расстройств. Это приводит к тому, что число самоубийств среди мужчин в пять раз выше, чем среди женщин.





«Приведенные данные нам уже давно известны, - напомнила руководитель программы ВОЗ по гендерным вопросам и здоровью Изабель Йорди, - Вопрос заключается в другом: почему сектор здравоохранения не оказывает помощь этим мужчинам, почему они больше курят, больше пьют, превышают скорость на дорогах и едят больше соли?»





Ответы на эти вопросы искали министры здравоохранения из стран Европейского региона на сессии регионального комитета ВОЗ. Они согласились, что решить эти проблемы можно, только подходя к ним с точки зрения гендерного равноправия. По их мнению, если удастся снизить раннюю смертность среди мужчин, помочь им справиться с психологическими проблемами, уменьшить вероятность насильственной смерти, привлечь их к совместному с женщинами решению проблем сексуального и репродуктивного здоровья, то это поможет и предотвратить насилие против женщин, что является сегодня огромной проблемой. В результате обсуждения участники сессии ВОЗ приняли Стратегию охраны здоровья и благополучия мужчин в Европейском регионе ВОЗ и соответствующий план действий.