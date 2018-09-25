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Бага - о первом матче БАТЭ без Капского: Нравится, как команда сейчас держится! Это мужики

26.09.2018 19:42 — Разное | Tut.by  
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Наставник БАТЭ Алексей Бага после победы на выезде (3:0) в матче 22-го тура против минского «Торпедо» рассказал, как команда справляется с утратой ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского. Напомним, что 24 сентября на домашнем стадионе БАТЭ «Борисов-Арене» в рамках траурных мероприятий прошла гражданская панихида по Капскому.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Самые важные три очка за все мое пребывание в Борисове, — сходу признался Бага. — Невзирая на таблицу, на соперников, это самые важные три очка за всю историю.

— Расскажите, как шла подготовка к матчу с учетом переноса в связи со смертью Капского. Были ли отмены тренировок? И как они проходили? В гробовой тишине?

— Перенос переносом. Тренировки отменялись. Но учитывая, что сегодня мы выиграли — пообещали друг другу сделать это, все сложилось удачно в плане подготовки.

— Каково было эмоционально настроить игроков на матч?

— Все понятно без подготовки. Каждый лично и все вместе обязаны были играть без подготовки. Хоть ночью, хоть под дождем или даже градом, без бутс, в коньках, да как угодно!

— Поясните выбор состава на матч. Он ведь был основным, а уже в воскресенье вам играть с минским «Динамо», а 4 октября — с ПАОКом в Лиге Европы. Да и минское «Торпедо» очень жесткая атлетичная команда.

— Немного с вами не соглашусь. Александра Филиповича и Дмитрия Баги вообще не оказалось в заявке, так как у них был перебор желтых карточек. Неманья Милунович не сыграл, потому что у него небольшое повреждение после игры с «Види». Вот вам уже три изменения. Плюс после огромной паузы вышел в основном составе Михаил Гордейчук. Пытались дать людям сыграть после травмы, предоставить им практику. Но это ни в коем случае не говорит о том, что «Торпедо» — это боксерская груша, нет. Все, кто попадает у нас в состав или не попадает, — наши основные игроки, невзирая на фамилии, возраст, рост, цвет паспорта и вероисповедание.

— Расскажите о готовности Гордейчука.

— Он планомерно шел к тому, чтобы сыграть в старте. До этого двух матчах выходил на замену, один из поединков был еврокубковым. А еврокубки отличаются от нашего антуража и темпа, как ни крути. Сыграл Миша не так ярко, как это было до травмы. Не было феерии финтов и ударов, но он выдержал отведенное ему время. Сыграл продуктивно в обороне и атаке.

— Как удаление в стане «Торпедо» повлияло на ход матча?

— До этого эпизода игра у нас не совсем ладилась. Небогатым на события получался матч. Причина? Во-первых, это «Торпедо». Организованная, грамотная, совсем другая команда при нынешнем тренерском штабе. Стоит отдать сопернику должное.

Удаление всегда оказывает влияние на игру: либо положительное, либо отрицательное. Мы же извлекли из ситуации выгоду. Хорошо пользовались пространством и контролировали мяч, забили красивые голы. Еще были хорошие моменты. То есть с холодной головой восприняли решение об удалении у соперника. Хотя, порой, идешь в атаку, а попадаешь в плен.

— Голы пришли после ударов из-за штрафной. Насколько вы довольны действиями футболистов в штрафной площади «Торпедо»?

— Соглашусь. Голы хорошие, но первый — со стандарта. Его убираем немного в сторону. Если говорить о действиях в штрафной, то мы очень много передач с флангов до штрафной не довели. Помните, и у Стасевича было много моментов, и у Риоса. Вроде как вскрывали фланг, но не доводили мяч, пользуясь хоккейной терминологией, до «пятака». Отсюда давать какую-то оценку людям, которые находились в штрафной, тяжело, ведь они не встречались с мячом. Технический брак, где-то не повезло. Ничего страшного. Главное — как мы проникали в эти зоны атаки.

— До конца национального сезона БАТЭ будет выступать в траурных повязках. Есть ли еще какие-нибудь договоренности в команде?

— Я не знаю ни о каких договоренностях (пауза). Будем в повязках, будем играть.

— В БАТЭ беда. Вас обнадеживает то, как команда держится?

— Да, абсолютно. Я не стал бы говорить какие-то высокопарные слова. Они тут просто неуместны. Сегодня и, надеюсь, в будущем (не знаю, кто в какой там будет ипостаси), мы будем обязаны играть в ластах, в коньках, держаться за руки-ноги. Применительно к этому вопросу скажу, что мне нравится, как команда сейчас держится целостно, молодцом! Это мужики.

 
 
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Напомним, что 24 сентября на домашнем стадионе БАТЭ "Борисов-Арене" в рамках траурных мероприятий прошла гражданская панихида по Капскому.
 
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