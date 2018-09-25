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Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
26.09.2018 17:28 — Разное | ProBusiness
Эту неделю многие пользователи интернета в Беларуси и России обсуждали скандальную рекламу мороженого для взрослых. Дерзкие фото ожидаемо вызвали шквал комментариев «за» и «против». К слову, на это и рассчитывают мировые и локальные бренды, которые используют для своих маркетинговых активностей неоднозначные инструменты. Удачные и не очень примеры хайп-контента, вирусного видео и «черного пиара» — в нашей подборке.
На днях в Instagram-аккаунте алкогольного мороженого Alcreme появился провокационный пост с подписью: «Взрослое мороженое — взрослые фотографии».
И началось: осуждающие и хвалебные комментарии, перепосты, обсуждения в других соцсетях, публикации в СМИ… Одни называют рекламу мерзостью и советуют бренду поискать профессионального маркетолога, другие отмечают смелость и дерзость идеи.
Примечательно, что в аккаунте минского франчайзи этот пост пока самый популярный — около 180 лайков и более сотни комментариев. В аккаунте российского франчайзера аналогичный пост вызвал меньше обсуждений. Здесь же опубликованы и другие весьма пикантные фото из серии.
Вот как «Про бизнес» прокомментировал рекламную кампанию основатель бренда и проекта Alcreme Никита Щербаков.
— В конце сезона у многих производителей мороженого отпадает желание работать. Но для нас осень — время активного развития, новых идей и перспектив. Мы давно хотели сделать наш Instagram более живым и думали насчет креативной фотосессии. Нужно было что-то необычное и цепляющее. Мы хотели показать, что мороженое — не только детское лакомство, но и взрослый десерт.
Честно, не ожидали такой реакции, что об этом будут говорить не только в России, но и в других странах: в Беларуси, кажется, только ленивые не успели обсудить нас. Очень сложно угодить каждому, но большая часть людей, как нам кажется, осталась довольна, что говорит об успешном результате.
Вот еще несколько примеров, как компании использовали скандальные методы продвижения. Большинство брендов делало это сознательно, а кто-то поднял волну хайпа случайно.
Huawei против Apple
В ночь на 21 сентября перед Apple Store в Сингапуре, где выстроилась очередь из желающих купить новые iPhone, сотрудники китайской компании Huawei
Как
Вильнюс — европейская точка G
В августе вильнюсская мэрия
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На плакатах — фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.
Эти видеоклипы и веб-баннеры разместили на специальном сайте, посетителям которого предлагают ответить на несколько вопросов. После каждый получает специально созданную для него карту Вильнюса с местами, которые стоит посетить.
По
Ryanair троллит Lufthansa
Перед Чемпионатом мира по футболу-2018 флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa запустил рекламный ролик, снятый в Киеве. На видео двое болельщиков говорят о том, что в этом году Чемпионат мира проходит в России. В низу кадра видна подпись «Russland 2018».
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Как позже пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик в Украине было принято из-за сложности получить в России разрешение на съемку. Подмена стран, естественно, не осталась
Но это не все.
Коллеги из Ryanair решили воспользоваться ситуацией,
Реклама к 23 Февраля и 8 Марта от ритейлера DNS
В начале года перед «мужским праздником» сеть магазинов электротехники DNS из Владивостока запустила в сеть вирусный ролик, в котором мужчина вывозит в багажнике автомобиля в лес связанную девушку, выдает ей лопату и заставляет «похоронить» подаренные на 23 Февраля носки. Чуть позже в кадре появляется еще один герой, который точно так же заставляет подругу расправиться с дезодорантом. Заканчивается видео тем, что женщинам предлагается выбрать «нормальные» подарки в магазинах DNS.
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Пользователям соцсетей ролик сильно
К 8 Марта на канале «DNS-Сибирь» появился новый ролик с похожим сюжетом, где в главной роли уже мужчина, сам Алексеев. Однако концовка видео неожиданная. Оказывается, все случившееся — фантазия гендиректора DNS, которому сотрудник предложил «отличную идею для вирусного ролика». Вздрогнув, Алексеев отказывается от съемок и вручает подчиненному метлу.
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В отличие от первого, это видео пользователи соцсетей восприняли куда доброжелательнее — многие хвалили гендиректора компании за самоиронию.
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Эту неделю многие пользователи интернета в Беларуси и России обсуждали скандальную рекламу мороженого для взрослых. Дерзкие фото ожидаемо вызвали шквал...
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