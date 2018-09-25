ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Удачные и не очень примеры скандальной рекламы

26.09.2018 17:28 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Фото с сайта boredpanda.com

Эту неделю многие пользователи интернета в Беларуси и России обсуждали скандальную рекламу мороженого для взрослых. Дерзкие фото ожидаемо вызвали шквал комментариев «за» и «против». К слову, на это и рассчитывают мировые и локальные бренды, которые используют для своих маркетинговых активностей неоднозначные инструменты. Удачные и не очень примеры хайп-контента, вирусного видео и «черного пиара» — в нашей подборке.

На днях в Instagram-аккаунте алкогольного мороженого Alcreme появился провокационный пост с подписью: «Взрослое мороженое — взрослые фотографии».


Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Скриншот из аккаунта @alcreme_minsk в Instagram

И началось: осуждающие и хвалебные комментарии, перепосты, обсуждения в других соцсетях, публикации в СМИ… Одни называют рекламу мерзостью и советуют бренду поискать профессионального маркетолога, другие отмечают смелость и дерзость идеи.

Примечательно, что в аккаунте минского франчайзи этот пост пока самый популярный — около 180 лайков и более сотни комментариев. В аккаунте российского франчайзера аналогичный пост вызвал меньше обсуждений. Здесь же опубликованы и другие весьма пикантные фото из серии.


Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Скриншот из аккаунта @alcreme в Instagram

Вот как «Про бизнес» прокомментировал рекламную кампанию основатель бренда и проекта Alcreme Никита Щербаков.

Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Никита Щербаков
Основатель бренда и проекта Alcreme
 

— В конце сезона у многих производителей мороженого отпадает желание работать. Но для нас осень — время активного развития, новых идей и перспектив. Мы давно хотели сделать наш Instagram более живым и думали насчет креативной фотосессии. Нужно было что-то необычное и цепляющее. Мы хотели показать, что мороженое — не только детское лакомство, но и взрослый десерт.

Честно, не ожидали такой реакции, что об этом будут говорить не только в России, но и в других странах: в Беларуси, кажется, только ленивые не успели обсудить нас. Очень сложно угодить каждому, но большая часть людей, как нам кажется, осталась довольна, что говорит об успешном результате.

Вот еще несколько примеров, как компании использовали скандальные методы продвижения. Большинство брендов делало это сознательно, а кто-то поднял волну хайпа случайно.    

Huawei против Apple

В ночь на 21 сентября перед Apple Store в Сингапуре, где выстроилась очередь из желающих купить новые iPhone, сотрудники китайской компании Huawei раздавали всем желающим бесплатные фирменные подарки с запиской «Это портативный аккумулятор. Он вам понадобится».

Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Фото с сайта kopitiambot.com

Как рассказали представители Huawei изданию CNet, презент стоимостью $ 60 получили более 200 человек. Подобной рекламной акцией китайский производитель хотел подчеркнуть тот факт, что у смартфонов Apple емкость батареи меньше, чем у них.

Вильнюс — европейская точка G

В августе вильнюсская мэрия утвердила рекламную кампанию «Вильнюс — точка G Европы», которая проходит в Лондоне и Берлине. Так, в трех видео говорится, что «Вильнюс — точка G Европы. Никто не знает, где это находится, но когда находишь — это великолепно».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

На плакатах — фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Фото с сайта ru.delfi.lt

Эти видеоклипы и веб-баннеры разместили на специальном сайте, посетителям которого предлагают ответить на несколько вопросов. После каждый получает специально созданную для него карту Вильнюса с местами, которые стоит посетить.

По словам мэра города, оригинальный проект должен привлечь в Вильнюс европейских туристов и инвесторов. Еще до официального старта инициативе была посвящена почти тысяча зарубежных публикаций.

Ryanair троллит Lufthansa

Перед Чемпионатом мира по футболу-2018 флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa запустил рекламный ролик, снятый в Киеве. На видео двое болельщиков говорят о том, что в этом году Чемпионат мира проходит в России. В низу кадра видна подпись «Russland 2018».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Как позже пояснил один из членов съемочной группы, решение снимать ролик в Украине было принято из-за сложности получить в России разрешение на съемку. Подмена стран, естественно, не осталась незамеченной. Историю подхватила немецкая пресса, вскоре Lufthansa была вынуждена удалить рекламу из своих соцсетей.

Но это не все.

Коллеги из Ryanair решили воспользоваться ситуацией, потроллить Lufthansa и заодно напомнить, что в сентябре открывают рейс из Берлина в Киев.

Удачные и не очень примеры скандальной рекламы
Фото с сайта mandruy.com

Реклама к 23 Февраля и 8 Марта от ритейлера DNS

В начале года перед «мужским праздником» сеть магазинов электротехники DNS из Владивостока запустила в сеть вирусный ролик, в котором мужчина вывозит в багажнике автомобиля в лес связанную девушку, выдает ей лопату и заставляет «похоронить» подаренные на 23 Февраля носки. Чуть позже в кадре появляется еще один герой, который точно так же заставляет подругу расправиться с дезодорантом. Заканчивается видео тем, что женщинам предлагается выбрать «нормальные» подарки в магазинах DNS.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Пользователям соцсетей ролик сильно не понравился, компании DNS даже начали ставить негативные оценки в Facebook, снизив ее оценку до 2-х баллов. В ответ на негатив генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев заявил, что «ролик снят одним из региональных отделов рекламы», якобы главный офис к съемкам непричастен. И добавил, что подобные видео не создают «никакой ценности для компании», а «поднятый хайп того не стоит».

К 8 Марта на канале «DNS-Сибирь» появился новый ролик с похожим сюжетом, где в главной роли уже мужчина, сам Алексеев. Однако концовка видео неожиданная. Оказывается, все случившееся — фантазия гендиректора DNS, которому сотрудник предложил «отличную идею для вирусного ролика». Вздрогнув, Алексеев отказывается от съемок и вручает подчиненному метлу.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В отличие от первого, это видео пользователи соцсетей восприняли куда доброжелательнее — многие хвалили гендиректора компании за самоиронию.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту неделю многие пользователи интернета в Беларуси и России обсуждали скандальную рекламу мороженого для взрослых. Дерзкие фото ожидаемо вызвали шквал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крымінал-дайджэст. У Петрыкаве ў ДТЗ загінуў пажылы матацыкліст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика