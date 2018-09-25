Удачные и не очень примеры скандальной рекламы



Фото с сайта boredpanda.com

Эту неделю многие пользователи интернета в Беларуси и России обсуждали скандальную рекламу мороженого для взрослых. Дерзкие фото ожидаемо вызвали шквал комментариев «за» и «против». К слову, на это и рассчитывают мировые и локальные бренды, которые используют для своих маркетинговых активностей неоднозначные инструменты. Удачные и не очень примеры хайп-контента, вирусного видео и «черного пиара» — в нашей подборке.

На днях в Instagram-аккаунте алкогольного мороженого Alcreme появился провокационный пост с подписью: «Взрослое мороженое — взрослые фотографии».





Скриншот из аккаунта @alcreme_minsk в Instagram

И началось: осуждающие и хвалебные комментарии, перепосты, обсуждения в других соцсетях, публикации в СМИ… Одни называют рекламу мерзостью и советуют бренду поискать профессионального маркетолога, другие отмечают смелость и дерзость идеи.

Примечательно, что в аккаунте минского франчайзи этот пост пока самый популярный — около 180 лайков и более сотни комментариев. В аккаунте российского франчайзера аналогичный пост вызвал меньше обсуждений. Здесь же опубликованы и другие весьма пикантные фото из серии.





Скриншот из аккаунта @alcreme в Instagram

Вот как «Про бизнес» прокомментировал рекламную кампанию основатель бренда и проекта Alcreme Никита Щербаков.

Никита Щербаков

Основатель бренда и проекта Alcreme



— В конце сезона у многих производителей мороженого отпадает желание работать. Но для нас осень — время активного развития, новых идей и перспектив. Мы давно хотели сделать наш Instagram более живым и думали насчет креативной фотосессии. Нужно было что-то необычное и цепляющее. Мы хотели показать, что мороженое — не только детское лакомство, но и взрослый десерт.

Честно, не ожидали такой реакции, что об этом будут говорить не только в России, но и в других странах: в Беларуси, кажется, только ленивые не успели обсудить нас. Очень сложно угодить каждому, но большая часть людей, как нам кажется, осталась довольна, что говорит об успешном результате.

Вот еще несколько примеров, как компании использовали скандальные методы продвижения. Большинство брендов делало это сознательно, а кто-то поднял волну хайпа случайно.

Huawei против Apple

В ночь на 21 сентября перед Apple Store в Сингапуре, где выстроилась очередь из желающих купить новые iPhone, сотрудники китайской компании Huawei раздавали всем желающим бесплатные фирменные подарки с запиской «Это портативный аккумулятор. Он вам понадобится».



Фото с сайта kopitiambot.com