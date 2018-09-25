В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки

Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на АЗС в Орше поступил в милицию в 03:35. Кассир рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил из торгового зала бутылку пива.

Минске В неадекватный 37-летний мужчина угрожал милиционерам ножом

Вскоре сотрудники уголовного розыска Оршанского РУВД установили личность нападавшего. Им оказался неработающий местный житель 1990 года рождения.

Выяснилось, что в этот вечер в гости к мужчине приехали знакомые из Гомеля. Компания праздновала встречу, алкоголь периодически заканчивался. В первый раз мужчина ходил на заправку еще за полтора часа до нападения. В тот раз он купил спиртное, при этом старательно пытался не попасть в объектив камеры видеонаблюдения, когда же деньги закончились, решил взять алкоголь без спроса, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Нарушитель и раньше имел проблемы с законом. Он уже привлекался за кражи и грабеж. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за разбой.