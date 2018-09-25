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В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки

26.09.2018 19:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки
Фото из открытых источников

Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на АЗС в Орше поступил в милицию в 03:35. Кассир рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил из торгового зала бутылку пива. 

В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки В Минске неадекватный 37-летний мужчина угрожал милиционерам ножом

Вскоре сотрудники уголовного розыска Оршанского РУВД установили личность нападавшего. Им оказался неработающий местный житель 1990 года рождения. 

Выяснилось, что в этот вечер в гости к мужчине приехали знакомые из Гомеля. Компания праздновала встречу, алкоголь периодически заканчивался. В первый раз  мужчина ходил на заправку еще за полтора часа до нападения. В тот раз он купил спиртное, при этом старательно пытался не попасть в объектив камеры видеонаблюдения, когда же деньги закончились, решил взять алкоголь без спроса, сообщили в УВД Витебского облисполкома.  

Нарушитель и раньше имел проблемы с законом. Он уже привлекался за кражи и грабеж. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за разбой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Преступнику не хватило денег на выпивку, поэтому он решил прибегнуть к разбою.
 
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