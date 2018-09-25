В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки

Сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на АЗС в Орше поступил в милицию в 03:35. Кассир рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, открыто похитил из торгового зала бутылку пива.
Вскоре сотрудники уголовного розыска Оршанского РУВД установили личность нападавшего. Им оказался неработающий местный житель 1990 года рождения.
Выяснилось, что в этот вечер в гости к мужчине приехали знакомые из Гомеля. Компания праздновала встречу, алкоголь периодически заканчивался. В первый раз мужчина ходил на заправку еще за полтора часа до нападения. В тот раз он купил спиртное, при этом старательно пытался не попасть в объектив камеры видеонаблюдения, когда же деньги закончились, решил взять алкоголь без спроса,
Нарушитель и раньше имел проблемы с законом. Он уже привлекался за кражи и грабеж. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за разбой.