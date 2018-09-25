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«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»
Новости Беларуси. За жизнь пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» продолжают бороться медики. Троих пациентов 26 сентября перевезли в столичный ожоговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия работает специальная комиссия. Ей и предстоит узнать, что привела к столь серьезным последствиям на предприятии, где, к слову, подобная ситуация уже была два года назад. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит.
Это уже третий рейс по маршруту Могилевская больница – Республиканский ожоговый центр. Две женщины и мужчина получили серьезные ожоги тканей и дыхательных путей – до 60 % тела. Могилевские реаниматологи сделали все, что могли. Теперь дело за их столичными коллегами.
Владимир Стецун, врач скорой медицинской помощи выездной бригады «РЦ экстренной медицинской помощи»:
Дмитрий Катибников находился в тот момент тоже в эпицентре взрыва. Правда ему, если можно так сказать, повезло больше: химический ожог глаз. Сейчас он один из немногих свидетелей происходившего.
Дмитрий Катибников, работник предприятия ОАО «Могилевдрев»:
Новость о ЧП мгновенно облетела областной центр. Спустя час после взрыва телефон на проходной предприятия стал разрываться от звонков. Родственники работников, бывших в то время на смене, переживали, узнавали, кто пострадал. Многим понадобилась помощь специалистов
Григорий Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
ЧП произошло в покрасочной камере деталей для мебели. Из тех, кто находился в цехе, никто не понял, что и почему произошло, ведь ничто не предвещало беды.
В 18:38 на дежурный пульт МЧС поступило сообщение о взрыве. Уже спустя несколько минут на месте работали спасатели, врачи помогали пострадавшим.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Поврежденный цех сейчас не работает, но в целом производственный процесс на предприятии не остановлен. Работники «Могилевдрева» на контакт с прессой идут неохотно. Общаемся с одним из них у стен проходной.
Что там могло случиться – непонятно, никто не знает. Техника безопасности на должном уровне. Все это проверяется, контролируется. Просто все удивлены.
Уже через несколько часов после взрыва сюда приехали следователи. Они работают на месте уже почти сутки. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который прибыл в Могилев рано утром. Уже возбуждено уголовное дело.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Это уже не первый случай на «Могилевдреве». Два с половиной года назад здесь уже был пожар, уничтоживший транспортер и часть кровли. К счастью, тогда обошлось без жертв. Сейчас предстоит решить много задач. Врачам – спасти потерпевших, следователям – установить виновных, а руководству предприятия – принять все меры, чтобы такое больше не повторилось.
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Новости Беларуси. За жизнь пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» продолжают бороться медики. Троих пациентов 26 сентября перевезли в столичный ожоговый...
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