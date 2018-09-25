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«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

26.09.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За жизнь пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» продолжают бороться медики. Троих пациентов 26 сентября перевезли в столичный ожоговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

На месте происшествия работает специальная комиссия. Ей и предстоит узнать, что привела к столь серьезным последствиям на предприятии, где, к слову, подобная ситуация уже была два года назад. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Пострадавших при взрыве в Могилёве экстренно перевели в Минскую больницу скорой помощи

Это уже третий рейс по маршруту Могилевская больница – Республиканский ожоговый центр. Две женщины и мужчина получили серьезные ожоги тканей и дыхательных путей – до 60 % тела. Могилевские реаниматологи сделали все, что могли. Теперь дело за их столичными коллегами.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Владимир Стецун, врач скорой медицинской помощи выездной бригады «РЦ экстренной медицинской помощи»:
Тяжелый, больше 45 % поверхности тела ожег. Он там попал в хорошие, грамотные руки. Видно по лечению, что они сделали там, и что сейчас будет здесь.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Врачи рассказали о состоянии пострадавших на предприятии «Могилёвдрев»

Дмитрий Катибников находился в тот момент тоже в эпицентре взрыва. Правда ему, если можно так сказать, повезло больше: химический ожог глаз. Сейчас он один из немногих свидетелей происходившего.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Дмитрий Катибников, работник предприятия ОАО «Могилевдрев»:
Сначала дым с вытяжки пошел, потом хлопок, взрыв. И все. Дальше меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех. Когда поднялся – увидел, что напарник, который со мной работал, уже в огне, весь горит. Втроем мы были, три хлопца, начали с него срывать одежду горящую. Потом размотал этот рукав, начал тушить, вытаскивать всех, кто остался в камере этой.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Новость о ЧП мгновенно облетела областной центр. Спустя час после взрыва телефон на проходной предприятия стал разрываться от звонков. Родственники работников, бывших в то время на смене, переживали, узнавали, кто пострадал. Многим понадобилась помощь специалистов

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Григорий Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Со всеми пострадавшими работал психолог, у нас в штате есть такой специалист. Поэтому все они осмотрены психологом, проведены беседы, и я думаю, завтра они будут выписаны.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

ЧП произошло в покрасочной камере деталей для мебели. Из тех, кто находился в цехе, никто не понял, что и почему произошло, ведь ничто не предвещало беды.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

В 18:38 на дежурный пульт МЧС поступило сообщение о взрыве. Уже спустя несколько минут на месте работали спасатели, врачи помогали пострадавшим.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Юрий Прокопенко, СТВ:
На территорию предприятия журналистов не пускают. Сейчас там работает следственная группа. Но и из-за забора отчетливо видны последствия взрывной волны. Вот этот самый мебельный цех – разбитые стекла и разрушенная стена.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Поврежденный цех сейчас не работает, но в целом производственный процесс на предприятии не остановлен. Работники «Могилевдрева» на контакт с прессой идут неохотно. Общаемся с одним из них у стен проходной.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Что там могло случиться – непонятно, никто не знает. Техника безопасности на должном уровне. Все это проверяется, контролируется. Просто все удивлены.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Взрыв на «Могилёвдреве»: работу оперативной группы координирует Иван Носкевич

Уже через несколько часов после взрыва сюда приехали следователи. Они работают на месте уже почти сутки. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который прибыл в Могилев рано утром. Уже возбуждено уголовное дело.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
В настоящий момент следственной группой проводится дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изымается необходимая следовая картина, объекты с места происшествия, а также вся документация, которая имеет какое-либо отношение к данному производству.

«Меня выкинуло из этой покрасочной камеры в цех»: подробности взрыва на «Могилёвдреве»

Это уже не первый случай на «Могилевдреве». Два с половиной года назад здесь уже был пожар, уничтоживший транспортер и часть кровли. К счастью, тогда обошлось без жертв. Сейчас предстоит решить много задач. Врачам – спасти потерпевших, следователям – установить виновных, а руководству предприятия – принять все меры, чтобы такое больше не повторилось.

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. За жизнь пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» продолжают бороться медики. Троих пациентов 26 сентября перевезли в столичный ожоговый...
 
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