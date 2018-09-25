Ландшафтный парк и новый подход к рекламе. Площадку у Дворца спорта ждут кардинальные перемены

Сегодня на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска приняли концепцию рекламного оформления проспекта Победителей. Кроме того, проектировщики показали, как кардинально хотят изменить площадку у Дворца спорта. Эту идею совет тоже одобрил. Читайте, как кардинально может измениться зона, где сегодня проходят массовые гуляния и сельхозярмарки.





Проспекту Победителей в последние годы власть уделяет особое внимание. По этому поводу 2017 году город разработал концепцию развития магистрали и постепенно ее реализуют: упорядочивают вывески, устанавливают новые скульптуры, занимаются озеленением и так далее.

Со своей стороны, шесть крупных игроков на рекламном рынке обратились в Союз архитекторов с просьбой создать отдельную концепцию размещения рекламы на Победителей. Комитет архитектуры мэрии дал на это добро и компания «Арх-ИФ» разработала концепцию, которую и презентовала сегодня на совете.

Проектировщики попытались комплексно взглянуть на рекламное оформление магистрали, поэтому разделили все информационное наполнение на три типа: реклама, полезная информация и информация для водителей. Далее они рассредоточили эти информационные объекты от Немиги до кольцевой в районе аквапарка.

Но больший интерес для нас представляет участок от Богдановича до Мельникайте, на который авторы сделали не рекламную, а архитектурно-градостроительную концепцию. Что же предлагают сделать на месте, где сейчас проходят массовые гуляния на государственные праздники и сельхозярмарки по осени?

Как рассказывают авторы, они решили сделать из этой площадки среду для отдыха, которой тут пока нет. Для этого площадка у Дворца спорта должна превратиться в ландшафтный парк со сценой с экраном и зоной для мероприятий. А из Дома физкультурника предлагается сделать музей города, потому что именно тут было Минское замчище. Вот как это может выглядеть:





















Вся эта территория наполняется малыми архитектурными формами, созданными в том числе и бизнесом как дополнительная площадь для рекламы. Сама же реклама на этой площади должна быть на жидкокристаллических носителях и взаимодействовать со зрителем.

Согласно концепции более активно задействуется и набережная. Перепад рельефа дает возможность сделать тут улицу ремесленников и активную зону, говорят авторы.











Концепция затрагивает и противоположную сторону улицы, где тоже нужно изменить рекламное оформление и разбить пешеходные потоки.







Члены архитектурно-градостроительства совета высказали замечания. Вот парочка из них:

— Нужно меньше рекламы. Как минимум стоит убрать мультимедийный экран на сцене и другие крупные конструкции, потому что это напоминает дорогу в аэропорт.

— Разработка концепции должна основываться не на интересах рекламщиков, а на желании формировать среду, в которую реклама будет вписываться.

— Если будет реализована концепция, то посетителям Дворца спорта некуда будет ставить машины. Пропадет и место для сельхозярмарки.





Но в общем все оценили концепцию высоко. Архитекторы отметили аналитику и комплексный подход, и рекомендовали проект к реализации.

Главный арзитектор Минска Павел Лучинович тоже поддержал эту концепцию и назвал ее инструментом для принятия дальнейших решений. На основании ее подготовят план действий, который будут реализовывать. К слову, глава Минска Андрей Шорец тоже видел эту концепцию и одобрил ее.