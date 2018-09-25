ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёве в очередной раз отказались переименовывать пешеходную часть Ленинской улицы

26.09.2018 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Могилевские активисты создали петицию с предложением к городским властям разнообразить советский топонимический ландшафт новыми названиями парков и скверов с историческим обликом. В том числе переименовать Ленинскую улицу. Но им отказали, хотя топонимическая комиссия еще в 2010 году поддержала переименование этой улицы.

Зеленой зоне на углу переулка Мигая и улицы Ленинской предлагалось дать название «Лютеранский сквер». Это место раньше занимала Лютеранская кирха, которая была уничтожена в 1930-е годы, а переулок Мигая назывался Лютеранским, пишет "Наша Нива".

Но чиновники решили не переименовывать скверы. Единственное, на что согласились комиссия по топонимике — вынести на общественное обсуждение названия четырех зеленых зон.

Что касается пешеходной зоны Ленинской улицы, комиссия поддержала переименование улицы еще в 2010 году. Однако Могилевский городской Совет депутатов отказался от этой идеи.

В 2014 году заявлялось, что вопрос переименования улицы Ленинской в Могилеве обязательно будет вынесен на общественное обсуждение, но это до сих пор не сделано.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевские активисты создали петицию с предложением к городским властям разнообразить советский топонимический ландшафт новыми названиями парков и скверов с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 26.09.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика