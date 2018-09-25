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В Могилёве в очередной раз отказались переименовывать пешеходную часть Ленинской улицы
Могилевские активисты создали петицию с предложением к городским властям разнообразить советский топонимический ландшафт новыми названиями парков и скверов с историческим обликом. В том числе переименовать Ленинскую улицу. Но им отказали, хотя топонимическая комиссия еще в 2010 году поддержала переименование этой улицы.
Зеленой зоне на углу переулка Мигая и улицы Ленинской предлагалось дать название «Лютеранский сквер». Это место раньше занимала Лютеранская кирха, которая была уничтожена в 1930-е годы, а переулок Мигая назывался Лютеранским, пишет
Но чиновники решили не переименовывать скверы. Единственное, на что согласились комиссия по топонимике — вынести на общественное обсуждение названия четырех зеленых зон.
Что касается пешеходной зоны Ленинской улицы, комиссия поддержала переименование улицы еще в 2010 году. Однако Могилевский городской Совет депутатов отказался от этой идеи.
В 2014 году заявлялось, что вопрос переименования улицы Ленинской в Могилеве обязательно будет вынесен на общественное обсуждение, но это до сих пор не сделано.
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Могилевские активисты создали петицию с предложением к городским властям разнообразить советский топонимический ландшафт новыми названиями парков и скверов с...
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