В Могилёве в очередной раз отказались переименовывать пешеходную часть Ленинской улицы

"Наша Нива" . Зеленой зоне на углу переулка Мигая и улицы Ленинской предлагалось дать название «Лютеранский сквер». Это место раньше занимала Лютеранская кирха, которая была уничтожена в 1930-е годы, а переулок Мигая назывался Лютеранским, пишет





Но чиновники решили не переименовывать скверы. Единственное, на что согласились комиссия по топонимике — вынести на общественное обсуждение названия четырех зеленых зон.





Что касается пешеходной зоны Ленинской улицы, комиссия поддержала переименование улицы еще в 2010 году. Однако Могилевский городской Совет депутатов отказался от этой идеи.



