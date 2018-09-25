«Дело БелТА»: сотрудников информагентства БелаПАН массово вызывают на допросы

28 сентября должен явиться на допрос главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, сообщает ОО «Белорусская ассоциация журналистов».





На допросах в качестве свидетелей на этой неделе также побывали журналисты информационного агентства Сергей Королевич и Алексей Александров, а перед этим 21 сентября – редактор Андрей Середа.





7 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный по мотиву иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса.





Ведомство заявило о нанесение ущерба РУП «БелТА», который проявился в «неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия». В преступлении обвинили представителей издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН» и ООО «ТутБай Медиа».





7-9 августа в редакциях независимых СМИ и у некоторых журналистов и редакторов прошли обыски. 27 августа большинству подозреваемых запретили выезд из страны.





На данный момент подозреваемыми по «делу БелТА» проходят десять журналистов.





Редакции и журналистов поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.



