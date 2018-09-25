В Беларуси появились первые приемные семьи для престарелых

Ранее белорусское законодательство не предусматривало такой формы ухода за престарелыми.

«С 1 января приемные семьи получили юридическое право брать в свои семьи пожилых людей. В таких случаях обязательно заключается договор, в котором зафиксированы все условия пребывания престарелых в новых семьях», — объяснил Румак.

Чтобы не было путаницы с семьями, в которые берут приемных детей, новая форма сотрудничества получила название «замещающая семья».





Александр Румак сообщил, что пока таких семей по всей Беларуси только 17. Ухаживают за престарелыми преимущественно тоже уже немолодые люди, старше 50 лет, чьи дети стали взрослыми и живут в других местах.





Размер оплаты за такую услугу устанавливается в договоре. Если семья берет к себе немощного человека, то оплату за него вносит государство (например, в случае оказания социальных услуг инвалиду I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию).





Точную сумму Румак не назвал, но сказал, что проживание одного человека в доме-интернате для пожилых обходится сейчас в среднем 247 рублей в месяц. Средняя пенсия по возрасту в Беларуси на 1 августа 2018 года составляла 374,76 рубля.