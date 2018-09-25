ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси появились первые приемные семьи для престарелых

26.09.2018 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Наряду с семьями, где воспитывают приемных детей, в Беларуси с 2018 года появились и семьи с приемными пожилыми людьми.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, пишет Радио «Свабода».

Ранее белорусское законодательство не предусматривало такой формы ухода за престарелыми.

«С 1 января приемные семьи получили юридическое право брать в свои семьи пожилых людей. В таких случаях обязательно заключается договор, в котором зафиксированы все условия пребывания престарелых в новых семьях», — объяснил Румак.

Чтобы не было путаницы с семьями, в которые берут приемных детей, новая форма сотрудничества получила название «замещающая семья».

Александр Румак сообщил, что пока таких семей по всей Беларуси только 17. Ухаживают за престарелыми преимущественно тоже уже немолодые люди, старше 50 лет, чьи дети стали взрослыми и живут в других местах.

Размер оплаты за такую услугу устанавливается в договоре. Если семья берет к себе немощного человека, то оплату за него вносит государство (например, в случае оказания социальных услуг инвалиду I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию).

Точную сумму Румак не назвал, но сказал, что проживание одного человека в доме-интернате для пожилых обходится сейчас в среднем 247 рублей в месяц. Средняя пенсия по возрасту в Беларуси на 1 августа 2018 года составляла 374,76 рубля.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наряду с семьями, где воспитывают приемных детей, в Беларуси с 2018 года появились и семьи с приемными пожилыми людьми.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ландшафтный парк и новый подход к рекламе. Площадку у Дворца спорта ждут кардинальные перемены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика