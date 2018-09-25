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Не Боширов, а Чепига: Bellingcat назвала имя и звание подозреваемого в отравлении в Солсбери

26.09.2018 20:09 — Разное | Партизан  
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Обвиняемый в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «Руслан Боширов» оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой, утверждают издания Bellingcat и The Insider в совместном расследовании.


Русской службе Би-би-си удалось подтвердить информацию Bellingcat, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.

39-летний Анатолий Чепига родился в селе Николаевка Амурской области. В 2001 году он получил очередной паспорт, причем выдан он был Дальневосточным военным институтом.

В качестве места жительства он указал адрес военной части в Хабаровском крае — в ней размещался отряд специального назначения одной из бригад ГРУ.

Бойцы бригады принимали активное участие в Первой и Второй чеченских войнах. Адрес этой воинской части в качестве места жительства указан еще в нескольких дальневосточных базах данных.

В 2003 году Чепига получил следующий паспорт, он не числится в списке недействительных документов, следует из соответствующего сервиса Главного управления по вопросам миграции МВД. На этот паспорт он получил ИНН, который также числится действующим, указано в сервисе «Узнать ИНН» ФНС России.

Помимо службы в армии, Чепига в начале 2000-х годов увлекался автомобилями: в 2002—2004 годах он поставил на учет несколько подержанных машин японских марок.

В начале 2010-х годов Чепига официально перебрался в Москву и прописался в общежитии вместе с женой и сыном.



Анатолий Чепига, также известный как «Руслан Боширов». Фото с сайта Би-би-си


В 2001 году Чепига с отличием закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), пишут в Bellingcat. На сайте академии Чепига указанв качестве «почетного выпускника». Также Чепига упоминается на сайте Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту по Амурской области.

«Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А. В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя РФ», — сообщает сайт.

Примерно зная возраст «Боширова», The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001—2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, изданиям удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова».

Задержание в Нидерландах?

Ранее Bellingcat и The Insider утверждали, что россияне подвергались аресту в Нидерландах.

«Наш источник в голландских правоохранительных органах сообщил нам неожиданную новость, что „Александр Петров“ и „Руслан Боширов“ уже арестовывались в Нидерландах, и это означает, что они были оттуда экстрадированы», — рассказал Русской службе Би-би-си главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Как утверждается в материале на сайтах The Insider и Bellingcat, источник намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ». Последним посещением Петровым и Бошировым Шенгенской зоны, как утверждают издания, предположительно была поездка в Швейцарию, которая датируется январем-февралем этого года.

В марте же в Нидерландах задержали двух неназванных сотрудников российских спецслужб, которых обвинили в том, что они пытались получить доступ к швейцарской лаборатории, где изучали химическое оружие. Авторы расследования не верят, что это может быть совпадением.

При этом швейцарская газета Tages Anzeiger, которая и сообщила одной из первых о задержании в Гааге двух российских шпионов, направлявшихся в Швейцарию, утверждает со ссылкой на официальный комментарий швейцарской разведки, что операция прошла весной 2018 года.

Точную дату разведчики назвать отказались, но в том же материале есть ссылка на официальное заявление швейцарской прокуратуры. Из него следует, что прокуратура только в марте начала расследовать деятельность иностранных разведслужб, затем совместно с разведкой вычислила двух подозреваемых, и только потом их наконец задержали в Гааге в ходе совместной операции швейцарских, нидерландских и британских спецслужб. Эту информацию Би-би-си подтвердили и в швейцарской разведке.

Русская служба Би-би-си обратилась за подтверждением или опровержением этой информации в полицию Нидерландов, но там отказались раскрывать персональные данные задержанных.

Министерство обороны России, в которое входит Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ), ранее отрицало, что Петров и Боширов с ним связаны.

Выводы британской полиции

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что «Петров» и «Боширов» прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом «Аэрофлота».

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта — настоящие.


Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что, по данным британских спецслужб, Петров и Боширов — кадровые сотрудники «российской военной разведки, известной как ГРУ».


В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ «Петрове» и «Боширове», отравивших Скрипалей.


Интервью Петрова и Боширова


13 сентября телеканал RT показал интервью людей, представившихся Петровым и Бошировым, главному редактору телеканала Маргарите Симоньян.


Они заявили, что это их настоящие имена, а на фотографиях британской полиции — точно они. О себе собеседники Симоньян рассказали немного: «предприниматели средней руки», занимаются услугами в области фитнеса и здоровья, часто путешествуют по Европе в личных и деловых целях.


Какую-либо причастность к отравлению Скрипалей они категорически отвергли. По их словам, они действительно были в указанные даты в Солсбери, но ездили туда исключительно в туристических целях, флакон духов (в котором, предположительно, перевезли отравляющее вещество) не возили, о Скрипалях ничего не слышали до недавнего времени, в ГРУ не работают. Себя они назвали жертвами чудовищного стечения обстоятельств.


Британский МИД критически отреагировал на интервью RT и заявил, что оно не отменяет выводов следствия.


«Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ и что они использовали чрезвычайно токсичное запрещенное химоружие на улицах нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

 
Теги: Новости
 
 
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