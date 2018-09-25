На первый матч после смерти Капского футболисты БАТЭ вышли с черными повязками

"Белсат" . Для борисовского клуба это была первая встреча после смерти Анатолия Капского. На игру футболисты вышли с черными повязками, передает













Траурные отметки «желто-синие» будут носить во время всех игр чемпионата и Кубке страны до конца сезона. Сегодня пресс-служба БАТЭ сообщила, что Белорусская федерация футбола удовлетворила ходатайство об этом.





БАТЭ с 54 пунктами лидирует в турнирной таблице, у «Торпедо» – 12 баллов и последнее место.