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На первый матч после смерти Капского футболисты БАТЭ вышли с черными повязками
В матче 22-го тура чемпионата страны БАТЭ на выезде обыграло минское «Торпедо» – 3:0.
Для борисовского клуба это была первая встреча после смерти Анатолия Капского. На игру футболисты вышли с черными повязками, передает
Траурные отметки «желто-синие» будут носить во время всех игр чемпионата и Кубке страны до конца сезона. Сегодня пресс-служба БАТЭ сообщила, что Белорусская федерация футбола удовлетворила ходатайство об этом.
БАТЭ с 54 пунктами лидирует в турнирной таблице, у «Торпедо» – 12 баллов и последнее место.
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В матче 22-го тура чемпионата страны БАТЭ на выезде обыграло минское «Торпедо» – 3:0.
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