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«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»
Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 26 сентября волонтеры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концентрационном лагере «Шталаг 352».
Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Продолжит корреспондент Дмитрий Боярович.
Со всей Республики – в Минск. 80 волонтеров БРСМ сегодня приехали в столицу, чтобы дать заключительный аккорд акции «Восстановление святынь Беларуси». Каждый из них внес свой вклад в благоустройство памятного места.
Валерия Жебина, волонтер:
Вячеслав Шкрабов, волонтер:
Братская могила находится на месте концлагеря «Шталаг 352». Во время войны он был одним из крупнейших на территории оккупированной Беларуси. Узников здесь расстреливали. А после укатывали их тела под землю танками.
Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента. Ее волонтеры вместе с представителями разных конфессий Беларуси поместили в крипту Храма в честь Всех Святых в Минске. Капсула стала 68-й по счету в нижней церкви.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Григорий Абрамович, раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма:
С 2016 года акция получила поддержку аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, тем самым став межконфессиональной. А значит, объединяющей людей разных вероисповеданий.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»
Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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