ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

26.09.2018 21:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Так, 26 сентября волонтеры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концентрационном лагере «Шталаг 352».

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых. Продолжит корреспондент Дмитрий Боярович.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Со всей Республики – в Минск. 80 волонтеров БРСМ сегодня приехали в столицу, чтобы дать заключительный аккорд акции «Восстановление святынь Беларуси». Каждый из них внес свой вклад в благоустройство памятного места.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Валерия Жебина, волонтер:
Польза – это сделать город еще красивее. И республику в целом. Посмотрят, что здесь красиво, – начнут остальные города подтягиваться. И вообще красота будет.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Вячеслав Шкрабов, волонтер:
Хочу совершать добрые дела. Потому что добрые дела – это все же лучше, чем сидеть дома за компьютером.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Братская могила находится на месте концлагеря «Шталаг 352». Во время войны он был одним из крупнейших на территории оккупированной Беларуси. Узников здесь расстреливали. А после укатывали их тела под землю танками.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Кульминацией акции стала закладка капсулы с землей, собранной у монумента. Ее волонтеры вместе с представителями разных конфессий Беларуси поместили в крипту Храма в честь Всех Святых в Минске. Капсула стала 68-й по счету в нижней церкви.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Факт самой акции – это и свидетельство, и подтверждение того, что историческая память в наших молодых людях не умирает.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Григорий Абрамович, раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма:
Мы имеем дело с чудовищными последствиями истории. С уничтожением тысяч людей разных конфессий, разных национальностей. По этим людям не была сказана молитва. Мы отдаем память, проявляя милосердие, показывая явление Всевышнего здесь через наши труды и через доброту нашего сердца.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

С 2016 года акция получила поддержку аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей, тем самым став межконфессиональной. А значит, объединяющей людей разных вероисповеданий.

«Хочу совершать добрые дела»: в Минске финишировала благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси»

Дмитрий Боярович, СТВ:
За 6 лет работы волонтеры благоустроили почти 1500 культовых мест по всей Беларуси. На сегодня ребята поставили точку в акции, которая – как здесь обещают – обязательно продолжится и в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилёве в очередной раз отказались переименовывать пешеходную часть Ленинской улицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика