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Предполагаемый отравитель Скрипалей мог воевать на востоке Украины - расследование Bellingcat

26.09.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
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Одного из предполагаемых отравителей экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания), Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига, он мог воевать в Восточной Украине, о чем свидетельствует расследование международной команды журналистов-расследователей Bellingcat, обнародованное в среду.

В материале указано, что в декабре 2014 года полковник А.Чепига был удостоен высшей государственной награды России - героя Российской Федерации "за проведение миротворческой миссии". Подразумевается, что это была секретная миссия.

"Формулировки и срок награждения дают существенные сведения о том, где была миссия полковника Чепиги. В 2014 году в Чечне не было военной деятельности. Россия еще не была вовлечена в военные действия в Сирии. Единственный регион, в котором Россия вела активные военные операции (секретные) в то время, была Восточная Украина, что является наиболее вероятным полем его миссии, о чем свидетельствует секретность его награды", - говорится в расследовании Bellingcat.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Следствие в Британии заявило, что к отравлению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, а также сообщило, что у них могли быть еще двое соучастников.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей.

 
 
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Одного из предполагаемых отравителей экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания), Руслана Боширова на самом деле зовут...
 
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