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Россия призывает отказаться от милитаризации здравоохранения

26.09.2018 19:38 — Разное | Интерфакс  
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Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности провокаций с использованием биологического оружия и призвал отказаться от милитаризации медицины.

"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия", - сказал С.Лавров, выступая в СБ ООН по нераспространению ОМУ.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно "предлагала согласовать механизм верификации соблюдения Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) всеми ее участниками".

"Однако США жестко блокировали это предложение и в итоге похоронили его окончательно", - заявил глава МИД РФ.

Министр отметил, что "режим Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО) подвергается дополнительным испытаниям в связи с наращиванием медико-биологической деятельности, в том числе, на постсоветском пространстве".

"Мы призываем отказаться от милитаризации здравоохранения", - подчеркнул С.Лавров.

 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности провокаций с использованием биологического оружия и призвал отказаться от милитаризации медицины. "То, как...
 
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