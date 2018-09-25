ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активист из Гродно: Милиционеры сфальсифицировали протокол

26.09.2018 21:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Николай Соляник ожидает рассмотрения кассационной жалобы.

Активист из Гродно Николай Соляник подал кассационную жалобу на постановление судьи Елены Петровой, которая оштрафовала его на 5 базовых величин, что составляет 122 рубля 50 копеек, сообщает гродненская «Весна».

4 сентября текущего года по статье 17.1 КоАП в суде Ленинского района Елена Петрова признала Соляникa виновным. Постановлением было определено, что Николай Соляник якобы 5 июля 2018 года «нецензурно ругался», «кричал» и «хотел драться с медицинским персоналом».

Николай Соляник в жалобе доказывает, что протокол об административном правонарушении, которое он якобы совершил, сфальсифицирован сотрудниками милиции. На самом деле в то время, когда он лежал в больнице, сотрудники милиции фактически украли его вещи - полосатую робу, в которой он хотел провести флешмоб. Соляник также утверждает, что в этой робе была крупная сумма денег.

Рассмотрение кассационной жалобы Николая Соляника состоится в областном суде 9 октября.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Соляник ожидает рассмотрения кассационной жалобы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лишние кадры. Предприятия уволили в августе на 10 тысяч больше работников, чем трудоустроили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика