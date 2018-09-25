Защитникам Куропат проходят «письма счастья»

«Письма счастья» по почте получили режиссер и активистка Ольга Николайчик, художник Алексей Марочкин, активисты Валерий Мазынский, Виталий Рымашевский, Елена Толстая, Анна Шапутько, Денис Ивашин, Татьяна Северинец. Об этом сообщает

«За 9 сентября за массовое собрание в Куропатах - протокол, Боровлянский РОВД», - написала в своем «Фейсбуке» 25 сентября Ольга Николайчик.

«Друзья, кому пришли протоколы за участие в усиленной Куропатской вахты 9.09.2018, сообщайте в комментариях, - обратилась к своим подписчиков 26 сентября Анна Шапутько. - Пока мы знаем, что протоколы (если эти бумажки так можно назвать) по почте получили Ивашин Денис, Николайчик Ольга, Марочкин Алексей, Мазынский Валерий, Рымашевский Виталий, Толстая Елена, Шапутько Анна...»





Уточняется, что участников собрания хотят привлечь к ответственности по статье 23:34 («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).





Напомним, 9 сентября в Куропатах прошло мирное собрание, участники которого выразили свой протест против работы ресторана «Поедем, поедим», собирали подписи за его закрытие и записывались на вахту.