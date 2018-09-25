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The Insider: "Бошировым" оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига

26.09.2018 21:27 — Разное | UDF  
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Фото с сайта theins.ru
Pасследователи узнали настоящее имя подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Подозреваемый в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов оказался полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Анатолием Чепигой, следует из расследования Bellingcat и The Insider, пишет «Новая газета».

По информации издания, Анатолий Чепига родился в 1979 году в деревне Николаевка на китайско-российской границе. Он закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), которое в том числе готовило офицеров спецназа ГРУ.

The Insider: "Бошировым" оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига

После учебы Чепига пошел на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ в подразделение 74854 (ранее 20662). В декабре 2014 года, узнал The Insider, ему присвоили звание «Героя России» за «выполнение миротворческой миссии». Под этим, по предположению журналистов, понимаются военные действия на Украине.

The Insider: "Бошировым" оказался полковник ГРУ Анатолий Чепига

The Insider и Bellingcat идентифицировали личность Чепиги, просмотрев фотографии выпускников ДВОКУ за 2001-2003 года. На одной из них, из Чечни, удалось обнаружить человека, отдаленно похожего на подозреваемого. Позднее журналисты обнаружили имя Чепиги в одной из баз данных, в которой адрес его проживания в Хабаровске совпал с адресом войсковой части 14-й бригады спецназа ГРУ. После The Insider опубликовал скриншот выписки из системы «Российский паспорт» за 2014 год, на которой видна фотография Чепиги.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали вторую часть расследования, в которой говорилось, что загранпаспорта Петрова и Боширова близки по номерам к документам сотрудников ГРУ. В первой части расследования утверждалось, что Боширов и Петров являются сотрудниками российских спецслужб. Расследователи ссылались на базу ФМС, согласно которой данных о получении Петровым как российских, так и заграничных паспортов до 2009 года нет.

Сами Боширов и Петров отрицают причастность к российским спецслужбам. В интервью Russia Today они заявили, что приезжали в Солсбери, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Тем не менее, они не исключают, что в тот день могли проходить мимо дома Скрипалей. МИД Великобритании назвал это интервью «ложью и запутыванием вопроса».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, а Россия ответила зеркальными мерами.

 
 
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Pасследователи узнали настоящее имя подозреваемого в отравлении Скрипалей.
 
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