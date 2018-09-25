БГУ вошел в престижный рейтинг ВУЗов Times Higher Education

Белорусский государственный университет стал единственным белорусским вузом, вошедшим в престижный рейтинг вузов Times Higher Education (THE).

"БГУ единственный из отечественных вузов устойчиво входит в рейтинг Times Higher Education (THE). Сегодня, 26 сентября, опубликованы данные последней версии THE, где БГУ находится в группе 1001+ из 1258 лучших университетов мира, попавших в рейтинг", - сообщили в пресс-службе БГУ.

Там уточнили, что THE – один из наиболее авторитетных и престижных рейтингов, который ранжирует только «высшую лигу» – около 3 % всех университетов мира, обрабатывая информацию по каждому вузу вручную.

Для ранжирования университетов THE использует 5 групп критериев: научные исследования – 30%, цитируемость – 30 %, образовательную деятельность – 30 %, международное сотрудничество – 7,5 % и доход от производства – 2,5 %. В формуле рейтинга основной вес дают индикаторы, основанные на анализе публикационной и исследовательской деятельности. Необходимое условие для включения университета в список THE – публикация за последние пять лет работниками вуза более 1000 научных работ, индексируемых базой данных Scopus. При этом на протяжении последнего десятилетие общемировое число научных публикаций значительно увеличивается.

При количественном увеличении ранжируемых вузов и жестких критериях отбора БГУ стабильно входит в список THE и сохраняет свою относительную позицию: 2015 г. – группа 601–800 из 800 ранжируемых вузов; 2016 г. – 800+ из 1000; 2017 г. – 801–1000 из 1103 и 2018 г. – 1001+ из 1258.

"Для сохранения и улучшения своих позиций в международных рейтингах в условиях жесткой конкуренции БГУ реализует долгосрочную "Дорожную карту", - сообщили в БГУ.



Там отметили, что она включает в себя комплекс мероприятий по оказанию методической и организационной помощи преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и магистрантам при подготовке и публикации научных статей в ведущих зарубежных журналах, а также предусматривает материальное поощрение авторов за публикационную активность в журналах, включенных в базу данных Scopus.

По данным 2018 года на верхней строчке рейтинга разместились университеты Оксфорда, Кембриджа и Стэндфорда.

Из стран-соседей Беларуси в рейтинге THE лучшие позиции у российских университетов. Так, из 35 российских вузов, включенных в этот рейтинг, наиболее высокие места заняли МГУ (199 позиция), МФТИ (251–300), Высшая школа экономики (301–350).

Рейтинг THE издается известным британским журналом Times Higher Education, специализирующимся на вопросах сферы высшего образования. С 2004 года THE издавался в сотрудничестве с агентством QS, а с 2010 года стал публиковаться независимо.