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В Беларуси запустят производство технического углерода

26.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Технический углерод начнут производить в Беларуси. Первую линию запустят в октябре на новом предприятии Могилева. Сейчас уже завершены строительные и монтажные работы, передает телеканал «МИР 24».

В 2019-м предприятие выйдет на полную проектную мощность – 400 тысяч тонн технического углерода в год. Использовать его будут для производства шин, а также в лакокрасочной отрасли. В Беларуси это первое подобное производство. В проект инвестировали около 60 миллионов долларов. Появятся больше 500 рабочих мест.

«Важно, что это происходит на территории свободной экономической зоны «Могилев». Это предприятие будущего во всех отношениях. Очень важно, что наш российский разработчик нашел своего партнера. Прежде всего, это Белшина, и ряд других предприятий. Двадцать процентов сбыта после ввода в эксплуатацию на полную мощность – это будут белорусские предприятия. Восемьдесят процентов – это будут поставки на экспорт в третьи страны», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Михаил Бабич.

Предприятие будет работать на российском сырье. В следующем году поставки нефтепродуктов для нефтехимической промышленности увеличатся на 10-15 процентов.



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Теги: Могилев
 
 
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Его будут использовать для производства шин, а также в лакокрасочной отрасли.
 
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