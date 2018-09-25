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Марианна Щёткина представила белорусский опыт противодействия торговле людьми на саммите WEF
Новости Беларуси. В Нью-Йорке представлен белорусский опыт противодействия торговле людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом шла речь на саммите по устойчивому развитию Всемирного экономического форума. Позицию нашей страны озвучила Марианна Щеткина – национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития. Беларусь на этот саммит приглашена впервые.
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Новости Беларуси. В Нью-Йорке представлен белорусский опыт противодействия торговле людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом шла речь на...
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