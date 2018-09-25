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Тоскана охвачена пожарами: власти подозревают поджог

26.09.2018 22:09 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Тоскану охватили крупнейшие пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тоскана охвачена пожарами: власти подозревают поджог

В популярном у туристов итальянском регионе уже не первый день бушует огонь. Мощный лесной пожар вынудил покинуть свои дома более 700 жителей. Огнем охвачены склоны горы Серра, которая находится совсем рядом с всемирно известным городом Пиза. Жители региона в панике бегут в город, улицы которого заволокло дымом.

Тоскана охвачена пожарами: власти подозревают поджог

Пока разгул огненной стихии не привел к человеческим жертвам, но многие уже ощущают проблемы с дыханием. Местные власти рассматривают версию поджога. Аргумент вполне убедительный: пламя разгорелось в ночное время, когда было, по существу, очень холодно.

 
 
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Новости Италии. Тоскану охватили крупнейшие пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В популярном у туристов итальянском регионе уже не первый день...
 
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