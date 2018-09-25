Что было: Арина рвётся в бой/ Для стариков главное – здоровье и пенсия

У Соболенко третья победа

После напряженной и глубоко драматичной встречи Арины Соболенко с украинкой Элиной Свитолиной теннисная общественность жила в нервном ожидании матча белоруски и американки Софии Кенин в китайском городе Ухане. Сразу скажем, что Арина выиграла и вышла в ¼ финала турнира с призовым фондом 2,7 млн. долларов. Но, несмотря на три победы подряд (Наварро, Свитолина, Кенин), фанаты Арины не перестают за нее переживать. Все уже поняли: она уникальная спортсменка, с мощным потенциалом и железным характером. Может быть, отсюда у нее такое обостренное отношение к собственным ошибкам на корте, которое даже способно убить волю к борьбе. В матче со Свитолиной создавшуюся не в пользу Арины критическую ситуацию исправил тренер белоруски Дмитрий Турсунов. Спортивные СМИ почти полностью процитировали его талантливый психологический монолог, прозвучавший в перерыве игры. После проведенной тренером воспитательной работы Соболенко заиграла так, что уже не оставила сомнений в победе. Правда, некоторые наблюдатели склонны думать, что на настроение спортсменки могут влиять ее отношения с бойфрендом , о которых она сама рассказывает в соцсетях. Возможно, и так. Посмотрите: у Домрачевой , Азаренко или других спортивных звезд на пике карьеры и в период отношений с кавалерами тоже ведь случались ошибки. Но и после этого у них были громкие победы . Карьера Арины Соболенко, можно сказать, только начинается. Она сегодня первая ракетка Беларуси и 20-я в мировом рейтинге . Что-то в этих таблицах, конечно же, будет меняться. Но с запасом энергии, каким наша молодая землячка обладает, ее ждет высокая спортивная слава. Это в будущем. А пока ждем следующего матча – против россиянки Дарьи Касаткиной или словачки Доминики Цибулковой. Смотря кто между ними победит.

Старость нуждается в деньгах

1 октября мир отмечает День пожилых людей. В календарях он появился в 1991 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Поскольку население планеты стареет, решено было обратить внимание общественности на проблемы пожилых людей. Эту дату начали отмечать в Европе , позже в Америке, и потом уже во всем мире. Беларусь – не исключение. Стариков у нас все больше и больше , и государству все сложнее становится их содержать: сегодня в стране из 10 млн. населения пенсию получают 2,5 млн. человек. Как решать эту проблему? Учитывая мировой опыт, увеличили пенсионный возраст . Этому решению белорусы не обрадовались, но восприняли его как вынужденную меру. В России же аналогичное решение вызвало массовые уличные протесты, отголоски которых доносятся по сей день. Периодически нашим старикам хоть немного, но добавляют пенсии. С 1 мая пенсии были повышены в среднем на 5,4%, с 1 августа – на 10,1%. Как сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, средний размер трудовой пенсии составляет 374,7 рубля. На эти деньги прожить непросто, по египтам не покатаешься, поэтому многие продолжают работать. Если увольняют, куда-то устраиваются ради приработка. На еду надо, на лекарства надо. Сейчас, например, в столице более 170 тысяч работающих пенсионеров, это почти 36% общей численности получателей пенсий. И пусть себе работают. Легче им самим, а молодежи легче содержать армию тех стариков, кто работать уже не может.

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В.Д.