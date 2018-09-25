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Профсоюзы Ryanair объявили забастовку: авиакомпания отменяет около 200 рейсов

26.09.2018 22:08 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Компания Ryanair отменяет около 200 рейсов сразу в шести странах – Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Голландии и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы работников лоукостера одновременно объявили забастовку на ближайшую пятницу (28 сентября). В результате свои планы в срочном порядке придется поменять почти 30 тысячам пассажиров. Им уже отправлены электронные письма и SMS-сообщения с предупреждением о сложившейся ситуации и извинениями.

Профсоюзы Ryanair объявили забастовку: авиакомпания отменяет около 200 рейсов

Забастовки работников Ryanair уже стали систематическими, они продолжаются на протяжении года. Сотрудники лоукостера недовольны условиями труда, в том числе уровнем зарплаты.

 
 
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Новости мира. Компания Ryanair отменяет около 200 рейсов сразу в шести странах – Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Голландии и Германии, сообщили в программе Новости...
 
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