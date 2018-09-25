|
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси
Новости Беларуси. «Фабьен» ушел, но ненастная осень остается. Оранжевый уровень опасности синоптики объявили и на 27 сентября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране по-прежнему будет хозяйничать сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Такая почти штормовая погода сохранится до конца рабочей недели.
Виной атмосферный фронт атлантического циклона, который сейчас смещается в сторону Балтики. Спасатели призывают белорусов быть внимательными и осторожными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Фабьен» ушел, но ненастная осень остается. Оранжевый уровень опасности синоптики объявили и на 27 сентября в Беларуси, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)