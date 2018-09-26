Солигорский «Шахтер» в серии пенальти обыграл брестское «Динамо» в 1/8 Кубка Беларуси. Таким образом, брестчане не смогут в третий раз подряд стать обладателями трофея.

Более того, они теряют шансы на выступление в Лиге Европы, так как в чемпионате Беларуси идут с большим отставанием от четвертого места.



Играя 90 минут в большинстве, брестское «Динамо» не смогло обыграть «Шахтер» в основное время. Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» — «Динамо» (Брест) — 1:0 (пенальти 4:2)

Солигорск. Стадион «Строитель».

Судьи: Д. Доля, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно). Инспектор — В. Жук (Минск).

«Шахтер»: Климович (к) — Матвейчик, Бурко, Селява, Лаптев, Баланович, Рыбак, Бакай (Джексон, 72, Кузьменок, 118), Сачивко, Ковалев, Сзоке.

«Динамо» (Брест): Гутор — Залеский (Юзепчук, 74), Кики, Дуарте, Витус, Нойок, Кисляк (Кривец, 85), Быков, Хобленко, Феррейро (Савицкий, 61), Нехайчик (к).

Серия пенальти: 1:0 — Сачивко. 1:0 — Савицкий (вратарь). 2:0 — Баланович. 2:1 — Нойок. 3:1 — Селява. 3:2 — Хобленко. 4:2 — Бурко. 4:2 — Кривец (мимо).

Предупреждения: Гутор (34). Бакай (34). Хобленко (46+). Селява (70). Сзоке (93). Бурко (104). Баланович (114). Юзепчук (122+).

Удаление: Лаптев (31).

Брестчане, практически потерявшие шансы на попадание в Лигу Европы через чемпионат Беларуси, приложили максимум усилий, чтобы оставить себе возможность поучаствовать в этом престижном турнире.

Матч в Солигорске выдался очень напряженный. Гости ринулись в атаки с первых минут, «горнякам» пришлось обороняться, что они делали уверенно, но некоторое время не помышляли об атаке.

К середине первого тайма игра стала ровной, а на 31-й минуте штанга спасла ворота динамовцев. А затем случилась потасовка у ворот Гутора, которая окончилась удалением Дениса Лаптева за удар ногой лежащего Дуарте.

Впрочем, удаление не сильно сказалось на ходе матча, который протекал в обоюдоострых атаках, но в основное время счет не был открыт.

В дополнительное время ближе всего к взятию ворот были гости, когда после исполнения углового удара мяч отразила штанга «Шахтера». Отметим, что матч проходил в тяжелых погодных условиях: при сильном ветре и дожде.

В послематчевой серии пенальти Павел Савицкий, бивший первым за «Динамо», не сумел переиграть голкипера, как и Сергей Кривец, который пробил выше ворот.

Напомним, что в августе данную стадию преодолели гомельский «Локомотив», «Витебск», «Слуцк», «Ислочь» и минское «Динамо».

3 октября «Славия» сыграет против «Белшины», а 17 ноября БАТЭ против «Городеи».