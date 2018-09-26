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На Кореличчине стартовал первый этап акции «Молодежь за безопасность!»

26.09.2018 — Разное | Полымя  
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Любая чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Поэтому спасатели проводят мероприятия, направленные на профилактику пожаров и гибели людей на них. Зачастую пожары происходят по причине детской шалости с огнем. Очень важно, чтобы рядом с ребенком всегда были родители или другие взрослые, которые обучат правильным действиям и элементарным правилам поведения в экстремальных ситуациях.

На Кореличчине стартовал первый этап акции «Молодежь за безопасность!»

24 сентября в Кореличском районе стартовала республиканская акция «Молодежь за безопасность!». Она приурочена ко дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП). Основной целью ее проведения является популяризация профессии, знаний о безопасности и движения юных спасателей. Трехнедельная акция пройдет в 3 этапа.

 
 
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Любая чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Поэтому спасатели проводят мероприятия, направленные на профилактику пожаров
 
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