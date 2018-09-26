За девять месяцев 2018 года в Кореличском районе произошло 17 пожаров

Можно ли предотвратить пожар и в случае возникновения ограничить его развитие? Эти вопросы мы в большинстве случаев задаем себе после того, как пожар все же произошел.

Анализируя причины происшедших пожаров, можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев пожары происходят в результате нашей беспечности, неосторожности, небрежности, халатности, незнания и невыполнения элементарных требований правил пожарной безопасности.



