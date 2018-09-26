﻿ За девять месяцев 2018 года в Кореличском районе произошло 17 пожаров. 21.by
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За девять месяцев 2018 года в Кореличском районе произошло 17 пожаров

26.09.2018 — Разное | Полымя  
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Можно ли предотвратить пожар и в случае возникновения ограничить его развитие? Эти вопросы мы в большинстве случаев задаем себе после того, как пожар все же произошел.

Анализируя причины происшедших пожаров, можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев пожары происходят в результате нашей беспечности, неосторожности, небрежности, халатности, незнания и невыполнения элементарных требований правил пожарной безопасности.

За девять месяцев 2018 года в Кореличском районе произошло 17 пожаров

 
 
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Можно ли предотвратить пожар и в случае возникновения ограничить его развитие? Эти вопросы мы в большинстве случаев задаем себе после
 
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