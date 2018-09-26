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Продавец наркотиков из Бобруйска осужден на 18 лет. Один из покупателей умер после употребления дозы

26.09.2018 21:56 — Разное | Партизан  
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В Кировском районе осужден житель Бобруйска: его признали виновным в сбыте наркотика, из-за которого погиб человек. Это далеко не первое подобное дело в этом регионе.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчину признали виновным в незаконном обороте особо опасных наркотических средств, а фактически сбытчиком. Один из его покупателей умер после употребления дозы.

На основании ч. 3 и ч. 5 ст. 328 УК мужчина приговорен к 18 годам заключения в колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество.

Бобруйск и смерти от наркотиков
Это уже не первый подобный случай в Могилевской области. За данное преступление предусмотрен срок от 12 до 25 лет.

В апреле 2017-го от инъекции метадона умер 35-летний мужчина в Бобруйске. По подозрению в продаже наркотика задержали семейную пару из деревни неподалеку.

В январе того же года в Осиповичах погиб от метадона 30-летний местный житель, а через год задержали подозреваемых дилеров — пару из Бобруйска, ранее уже судимую за наркотики.

36-летний житель Осиповичей умер от опия в Бобруйске в мае 2016-го. Продавцами, по версии следствия, была местная семейная пара.

А осенью 2016-го к максимальному сроку — 25 лет — был приговорен за такое преступление ранее уже судимый бобруйчанин. От проданного им «коктейля» из метадона и димедрола погибли в 2015-м четверо жителей Минской области.

 
 
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В Кировском районе осужден житель Бобруйска: его признали виновным в сбыте наркотика, из-за которого погиб человек. Это далеко не первое подобное дело в этом...
 
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