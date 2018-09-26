Минчанин выиграл суд против крупного застройщика

Но так уж устроен наш мир, что подавать иски решается далеко не каждый — ключи получил и гори оно гаром: себе дороже связываться. Принципиальных людей, решившихся отстоять свои законные тысячи долларов, не так и много. Недавно в полку храбрых минчан прибыло: молодой человек по имени Евгений решил судиться, и не с кем-нибудь, а со всемогущим «мастодонтом» стройрынка столицы — компанией Dana Holdings (его подразделением «Зомекс Инвестмент»). В недавнем прошлом дольщик, а ныне жилец ЖК Vogue, поделился с журналистами абсурдной ситуацией, в которую попал, и тем, как долго ему пришлось доказывать очевидное.

46 «квадратов» с большой лоджией





Договор на строительство однокомнатной квартиры на 18-м этаже нового жилого комплекса Евгений с супругой заключили в сентябре 2017 года. До сдачи дома — рукой подать. Это внушало надежду, что проблем быть уже не должно, а риски остались далеко в прошлом.





Планировка выбранной квартиры была нестандартной — 46 квадратных метров с огромной «аквариумной» лоджией, растянувшейся на два квартирных панорамных окна: хочешь — делай полноценную оранжерею или воплощай любую другую задумку.









— Когда только заключали договор, внесли плату за те «квадраты», которые были предусмотрены проектом, — вспоминает молодой человек. — Знали, что после сдачи дома и обмеров специалистами агентства по госрегистрации и земельному кадастру площадь может измениться. То есть морально были готовы к доплатам. Но когда извещение с суммой наконец-таки пришло, очень удивились. Притом что квартира у нас около 46 «квадратов», перевести застройщику на счет надо было еще $1300. Получается, что в небольшой квартире образовался лишний метр с копейками. Вроде оно и неплохо, но как-то подозрительно.





Аналогичные извещения получили и соседи по дому. Люди стали делиться своими уже обмеренными метрами и цифрами доплат в чате: кому-то перечислить застройщику надо было $300—400, кому-то — $1100 (в больших квартирах), кому-то, наоборот, должна оказалась Dana Holdings. Тут уже стало совершенно ясно, что с нашей квартирой что-то не то. Разговор с менеджером ни к чему не привел — мол, специалисты так насчитали, значит, плати.









Техпаспорт покажет, где «метр зарыт»





Поразмыслив, Евгений решил оплатить выставленную ему сумму (иначе ключи было не получить), а потом уже разбираться по факту. На конкретные размышления, где же мог «вырасти» квадратный метр, молодого человека натолкнуло изучение техпаспорта, на основании которого и выставлялись доплаты. В документе было указано, как распределились 47,6 кв. м.









— Начал сопоставлять данные техпаспорта с помещениями и понял, что они не соответствуют действительности практически во всем, что касается лоджии. В глаза сразу бросилось, что контур стены, граничащей с жилой комнатой и кухней, нарисован не таким, какой он есть на самом деле (для каждого вида материала, применяемого в строительстве, есть свое обозначение на плане). То есть он бы полностью соответствовал действительности, если бы можно было снять со стены утеплитель и оставить ее «голой».









Взял рулетку, начал перемерять и увидел, что ширина лоджии — всего 115 см, а в техпаспорте указано 132. Если умножить на длину стены, то как раз практически и получается тот самый метр, который из ниоткуда якобы набежал у меня. Так как в техпаспорте стояла дата обмера, я решил поискать в архиве чата нашего дома фотографии за тот период. Точно мою квартиру рассмотреть не удалось, так как этаж все-таки высокий, но цвет стен на лоджии очевидно отличался от всего дома. Картинка сложилась: обмер проводился тогда, когда стена еще не была утеплена, и потому цифры оказались больше, чем должны были быть.









Этим открытием минчанин поспешил поделиться с застройщиком. Но в Dana Holdings были непреклонны: ничего не знаем, все претензии выставляйте обмерщикам. Женя последовал совету и отправил в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру электронное обращение.





Там ответили: «… работы по технической инвентаризации жилого дома агентством производились без выполненных в полном объеме отделочных работ. <…> Работы по утеплению лоджии кв. №Х застройщиком осуществлялись после выезда на объект специалистов агентства. У застройщика имелась информация о необходимости повторного обследования в случае выполнения на объекте строительных работ, которые могут привести к изменению площади объекта технической инвентаризации. В рамках поступившего от вас электронного обращения застройщику направлено информационное письмо о необходимости обращения в агентство с заявлением о внесении изменений в техническую документацию на жилой дом в связи с выполненными работами по утеплению лоджии».









Евгений опять обратился к застройщику с просьбой посодействовать в урегулировании вопроса, но ожидаемо так и не увидел никаких действий. Тогда минчанин решил заказать повторный обмер квартиры самостоятельно (для «однушки» такая услуга стоит около 100 рублей). Новый техпаспорт расставил все на свои места. Еще рассчитывая на беспроблемный исход дела, Женя снова составил обращение в Dana Holdings, приложив техпаспорт с новыми, реальными цифрами. На том конце затаились недели на две, потом пообещали разобраться с ситуацией, а в итоге так ничего и не ответили.









Суд





— Постоянно звонил и спрашивал: как мое дело? А оно все без продвижения. Стало понятно, что сам застройщик ничего предпринимать не будет, — продолжает Евгений. — А человеку, который ремонтирует квартиру, $1300 далеко не лишние. Прикинул, что с февраля по август было достаточно времени, чтобы уладить вопрос миром. Поэтому решил обращаться в суд. Нанял адвоката, которая специализируется на вопросах недвижимости, и составил иск. Подал его в суд нашего района, благо платить госпошлину не пришлось, так как дело пошло по закону о защите прав потребителей.





Чтобы решить кажущийся очевидным вопрос, понадобилось целых три судебных заседания.





— Грубо говоря, на первом заседании просто собрали все документы для изучения. А на втором, на котором уже я присутствовал, началось непосредственное рассмотрение дела. Позиция у адвокатов застройщика была просто «чумовая»: они говорили, что этот толстый утеплить на стену я приклеил самовольно и самостоятельно, якобы он проектом не был предусмотрен. И, мол, то, что площадь уменьшилась, — моя вина и моя проблема. Все три заседания они «топили» за это. Получалось, якобы я приклеил утеплитель и еще хочу нажиться на застройщике.





Я на суде предоставил не только строительный план застройщика, но и позвал двух соседок-свидетелей (у одной точно такая же квартира), которые подтвердили, что утеплитель есть у всех и он обязателен.









На третьем заседании это безумие все-таки прекратилось и суд вынес решение: удовлетворить мои требования полностью. Оговорюсь: ничего лишнего я не требовал — вернуть расходы на юридическую помощь, за повторный обмер квартиры и излишне уплаченные деньги за несуществующие метры. Всего — 4221 рубль.