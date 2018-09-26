Путин прилетит в Душанбе на саммит СНГ

Президент РФ Владимир Путин в четверг прибудет в Душанбе, где 27-28 сентября примет участие в очередном заседании глав государств СНГ.

В.Путин прилетит в Душанбе в четверг из Баку, где в этот день будет находиться с рабочим визитом.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.

По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.

Помощник российского лидера рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении Никол Пашинян и вице-премьер Туркменистана.

Не исключено, что состоятся так называемые встречи "на ногах". "В частности, мы предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавии Додоном", - сказал Ю.Ушаков.