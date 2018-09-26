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Путин прилетит в Душанбе на саммит СНГ
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибудет в Душанбе, где 27-28 сентября примет участие в очередном заседании глав государств СНГ.
В.Путин прилетит в Душанбе в четверг из Баку, где в этот день будет находиться с рабочим визитом.
Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в четверг у лидеров СНГ запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.
По словам Ю.Ушакова, на следующий день участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.
Помощник российского лидера рассказал, что свое участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении Никол Пашинян и вице-премьер Туркменистана.
Не исключено, что состоятся так называемые встречи "на ногах". "В частности, мы предусматриваем такую встречу 27 сентября в ходе ужина с президентом Молдавии Додоном", - сказал Ю.Ушаков.
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Президент РФ Владимир Путин в четверг прибудет в Душанбе, где 27-28 сентября примет участие в очередном заседании глав государств СНГ. В.Путин прилетит в Душанбе в...
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